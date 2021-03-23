Югорский опыт защиты прав детей коренных народов представлен в ООН

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Депутат думы Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов в режиме онлайн принял участие в работе региональной диалоговой площадки в рамках 20-й сессии постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов.
В ходе заседания он представил его участникам югорский опыт в части защиты прав детей коренных народов.
«Одно из наших достижений – обеспечение доступа к образованию, в том числе на родных языках, – подчеркнул Александр Новьюхов. – Изучение родных языков коренных малочисленных народов Севера в школе осуществляется на всех ступенях образования с 1 по 11 классы. Оно осуществляется в 14 детских садах и в 26 общеобразовательных организациях. Родные языки в автономном округе изучают 1 тысяча 606 детей».
Он также рассказал участникам сессии о реализации в автономном округе проекта «Стойбищная школа-сад», который стартовал в 2020 году. Благодаря ему, дети, проживающие на территориях традиционного природопользования, имеют возможность получить дошкольное образование без отрыва от семьи. Для обучения коренные жители обеспечены доступом к интернету, обеспечены цифровыми устройствами для обучения. Данная модель обучения стала возможной в рамках проекта «IT-стойбище». «Проводится работа по получению доступного профессионального образования детьми из числа коренных малочисленных народов с предоставлением компенсации оплаты за обучение. Особое внимание уделяется медицине. За три года – с 2017 года по 2019 год – естественный прирост коренных народов Югры увеличился на 2 процента, рождаемость за указанный период выросла на 0,9 процента – с 21,4 до 21,6», – продолжил Александр Новьюхов.
По его словам, показатель младенческой смертности среди коренных народов Севера в сравнении с 2017 годом снизился на 34,8 процента, составив 6 на 1 тысячу родившихся. Укрепляется медицинская инфраструктура в сельских поселениях, медицинская помощь представителям коренных народов, проживающих в труднодоступных территориях и на территориях традиционного природопользования, предоставляется мобильными медицинскими бригадами.
Серьезная работа в регионе проводится в части предоставления социальной поддержки. Семьи коренных малочисленных народов Севера с детьми могут воспользоваться мерами поддержки, в том числе пособие при рождении ребенка, улучшение жилищных условий и другие.