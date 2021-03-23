В Центре народных художественных промыслов и ремесел состоится открытие нового художественного проекта «Звон «священного» металла»

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5 марта 2021 года в 15.00 состоится открытие нового художественного проекта «Звон «священного» металла» в Центре народных художественных промыслов и ремесел.
Идея проекта – оригинальная демонстрация художественного металла в костюмных комплексах угорских народов.
Металл выступает и как украшение, и как оберег в костюме исторических эпох от кулайской археологической культуры до современности.
В экспозиции впервые представлен «археологический» костюм средних веков по графической реконструкции археологов А. Зыкова, В. Семеновой. Височные кольца, фибулы, шумящие подвески в пространстве издают особый звон древних эпох.
Знаковым образом интерпретируются цветовое решение экспозиции и арт-объектов, символизирующих плоскостное художественное литье кулайской археологической культуры: образы птиц, диадемы, подвески.
Традиционные костюмные комплексы (кафтаны, рубахи, воротники, пояса) остяков, вогулов XIX в. с обилием металлических отливок-нашивок выполнены по этнографическим источникам экспедиций исследователей, музейным коллекциям РЭМ (Санкт-Петербург), ТГИАМЗ (Тобольск).
Центр народных художественных промыслов и ремесел