В Центре народных художественных промыслов и ремесел состоится открытие нового художественного проекта «Звон «священного» металла»

  • Русский
В Центре народных художественных промыслов и ремесел состоится открытие нового художественного проекта «Звон «священного» металла»

5 марта 2021 года в 15.00 состоится открытие нового художественного проекта «Звон «священного» металла» в Центре народных художественных промыслов и ремесел.

Идея проекта – оригинальная демонстрация художественного металла в костюмных комплексах угорских народов.

Металл выступает и как украшение, и как оберег в костюме исторических эпох от кулайской археологической культуры до современности.

В экспозиции впервые представлен «археологический» костюм средних веков по графической реконструкции археологов А. Зыкова, В. Семеновой. Височные кольца, фибулы, шумящие подвески в пространстве издают особый звон древних эпох.

Знаковым образом интерпретируются цветовое решение экспозиции и арт-объектов, символизирующих плоскостное художественное литье кулайской археологической культуры: образы птиц, диадемы, подвески.

Традиционные костюмные комплексы (кафтаны, рубахи, воротники, пояса) остяков, вогулов XIX в. с обилием металлических отливок-нашивок выполнены по этнографическим источникам экспедиций исследователей, музейным коллекциям РЭМ (Санкт-Петербург), ТГИАМЗ (Тобольск).

Центр народных художественных промыслов  и  ремесел

Чт, 04/03/2021 - 14:15

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.