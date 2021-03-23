Стартовал прием заявок для участия в научно-практическом семинаре «Традиционные бисерные изделия обских угров и бытовая деревянная утварь»

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23-27 марта 2021 года в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоится XXV научно-практический семинар «Традиционные бисерные изделия обских угров и бытовая деревянная утварь».
Теоретическая сессия пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Свое участие уже подтвердили ведущие российские и региональные учёные и исследователи Рындина Ольга Михайловна, доктор исторических наук, Богордаева Аксана Александровна, кандидат исторических наук, Молданова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, Нёмысова Евдокия Андреевна, кандидат педагогических наук, Решетникова Раиса Германовна, кандидат педагогических наук.
Мастер-классы проведут Гришкина Надежда Алексеевна, Молданова Ирина Семёновна, Фирсова Ирина Кузьминична, Молданова Галина Сергеевна, Коновалова Надежда Александровна, Кондин Вячеслав Юрьевич (северные ханты), Астапович Светлана Михайловна (средне-обские манси), Ярсомова Альбина Лазаревна (восточные ханты), Сенгепова Светлана Михайловна (восточные ханты), Брусницин Анатолий Николаевич (кондинские манси).
К участию в семинаре приглашаются работники музейных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мастера центров народных художественных промыслов и ремесел, центров национальных культур, преподаватели и студенты художественных отделений ССУЗов и ВУЗов, педагоги дополнительного образования и др.
Участникам семинара, принявших участие в работе мастер-классов и представивших на итоговую выставку результаты своего обучения, выдаётся справка о прохождении обучения. Выступления на теоретической сессии приветствуются.
Заявки для участия в работе теоретической и практической части семинара принимаются в срок до 15 марта 2021 года по электронной почте: torum_maa@mail.ru с пометкой «семинар-2021», в электронном формате по адресу: http://torummaa.ru/seminar_online.
Оплата командировочных расходов – за счет направляющей стороны
Участие в семинаре на безвозмездной основе
Семинар состоится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30
Телефон для справок: +7(3467)362-552 доп. 125
Более подробная информация Информационное письмо №1