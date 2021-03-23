Всероссийский субботник пройдет 24 апреля

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- Генеральная уборка – инициатива Минстроя РФ. Участники не только наведут порядок после зимы, но и узнают о голосовании за объекты благоустройства в 2022 году. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе vk.cc/bYkBio программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Все о процедуре расскажут волонтеры.
А еще субботник в этом году – это развлекательные и обучающие программы, воркшопы, высадка деревьев. Выйти с метлами и граблями можно и во двор, и на территории, которые обновили и реконструировали благодаря нацпроекту.
Голосование за благоустройство. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра