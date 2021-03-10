Рыбоохрана Югры опровергла причастность порыва продуктопровода на реке Обь к гибели рыбы

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Рыбоохрана Югры опровергла причастность порыва продуктопровода на реке Обь к гибели рыбы

Соответствующее заявление сделали 9 марта представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Отметим, ранее на интернет-ресурсах появилась информация о концентрации водных биоресурсов вдоль береговой части реки Обь в районе Сургута. Авторы видеоролика связали ситуацию с аварией в Нижневартовском районе, произошедшей на трубопроводе «СибурТюменьГаз» 6 марта.

Соответствующий инцидент был оперативно рассмотрен. На место обнаружения водных биоресурсов выехали сотрудники Сургутского подразделение отдела госконтроля по Югре совместно с заявителем.

По информации рыбоохраны Югры, в месте обнаружения была выявлена полынья и концентрация рыбы в «снулом» виде. «Это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного «заморного» явления в зимне-осенний период», - сообщает ведомство.

Кроме того, были сделаны заборы образцов рыбы и воды для проведения дальнейшего анализа научными организациями Росрыболовства. Ситуация взята на особый контроль рыбоохраной Югры.

Источник: https://admhmao.ru/

Ср, 10/03/2021 - 09:30

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