Югорчан приглашают к участию во всероссийском конкурсе команд развития сельских территорий

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Всероссийский конкурс среди команд развития сельских населенных пунктов продолжает прием заявок.
Конкурс нацелен на выявление активных жителей сельских населенных пунктов, их объединение, обучение, создание системы поддержки местных сообществ для дальнейшего развития сельских территорий.
Состязание проводится в два этапа. Первый – до 30 апреля – регистрация в системе дистанционного обучения, запись на курс предобучения «Мастерская развития сельских территорий», формирование команды, выполнение заданий. Второй этап – определение победителей для дальнейшего участия в проекте «Мастерская развития сельских территорий». Он пройдет с 1 по 31 мая.
По результатам конкурса в регионах будет отобрано 5 команд развития, которые в течение 2021-2022 годов в ходе специального дистанционного обучения приобретут уникальные знания и навыки в области управления развитием сельских территорий, проведут анализ потенциала территории и разработают проекты ее развития при консультационной поддержке квалифицированных экспертов. Также они разработают и реализуют проекты развития своих территорий, смогут рассказать о достижениях и проблемах своих населенных пунктов на мероприятиях федерального уровня.
Более подробная информация представлена в системе дистанционного обучения Российского союза сельской молодежи.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры