Татьяна Гоголева: «Мы восстанавливаем древнюю Медвежью церемонию»

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4 марта в Ханты-Мансийске депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева вручила благодарственные письма артистам Театра обско-угорских народов «Солнце».
«За личный вклад в служение древнему эпическому наследию народа манси, за сохранение и укрепление культурных и исторических ценностей нашего народа, за неоценимую помощь в организации и проведении традиционного мансийского праздника «Медвежьи игрища» на Турвате», - так звучит текст благодарственного письма от депутата Государственной Думы.
Напомним, что в середине февраля в мансийском поселении Турват Березовского района состоялся традиционный мансийский Медвежий праздник.
Медвежьи игрища – это древний комплексный традиционный обряд, включающий и этническую историю, и духовное наследие таежного коренного народа. В празднике приняли участие представители народа манси, жители селений, расположенных на реках Ляпине, Лозьве и Северной Сосьве, в том числе артисты Театра обско-угорских народов «Солнце» Александр Тургачев, Сергей Хозумов, Иван и Алексей Гындыбины.
«Когда-то в 90-е годы, когда я руководила общественной организацией «Спасение Югры», мы начали постепенно восстанавливать этот древний центральный обряд наших народов. Было непросто – единицы исполнителей древних танов (мелодий) и песен были уже преклонного возраста. Тулыглапы - драматические представления, через которые закрепляется кодекс этических норм наших таежных культур, - тоже нуждались в молодом исполнителе. Языковой барьер, сложная транспортная схема, отсутствие финансовых средств – словом, нужна была продуманная, многолетняя работа в этом направлении. Теперь мы видим определенный результат в духовном возрождении этой древней Церемонии. Сейчас, когда мы вертолетом летели на праздник, я посмотрела, что среди нас шесть взрослых женщин и девять молодых людей. Я очень рада, что нам удалось подрастить молодежь, которая теперь способна самостоятельно проводить праздник. Мы, взрослые, лишь поддерживали их в отдельных технических вопросах», - отметила Татьяна Гоголева.
Ирина Пономарева