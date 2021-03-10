В Югре прошёл региональный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера

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В Югре прошёл региональный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера
Фото: YouTubeФото: YouTube
Фото: YouTube

9 марта прошёл региональный этап олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2020-2021 учебном году. Олимпиада прошла с использованием дистанционных технологий по хантыйскому и мансийскому языкам.

По хантыйскому языку в олимпиаде участвовали ученики 9-11 классов из Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Сургутского районов. По мансийскому языку – учащиеся Октябрьского и Кондинского районов. Всего в олимпиаде приняли участие 18 детей: по хантыйскому языку – 13, по мансийскому – 5 человек.

По предварительным данным по хантыйскому языку больше всего баллов набрала ученица 9 класса Полноватской средней школы Белоярского района Молданова Влада (58 баллов), по мансийскому языку – ученица из Октябрьского района Попова Яна (63 балла).

Более подробную информацию можно найти на сайте института развития образования по ссылке: https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/olimpiady

Надежда Вах

Фото: YouTubeФото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: YouTubeФото: YouTube
Фото: YouTube
Ср, 10/03/2021 - 16:59

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