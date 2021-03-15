Права, обязанности и ответственность работодателей в области квотирования

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В соответствии со статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.04.2004 № 89-оз «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» работодатели, численность работников которых превышает 35 человек, обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах. Квота для приема на работу инвалидов установлена в размере 2% от среднесписочной численности работников. При невозможности выделения (создания) рабочих мест в счет установленной квоты работодатель вправе профинансировать выделение (создание) рабочих мест в другой организации в соответствии с заключенными договорами.
Также работодатель обязан представлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов:
1.Сведения о наличии свободных квотируемых рабочих мест и вакантных должностей;
2. Отчет о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным). Подавать информацию о выполнении условий квотирования работодатель может через Интерактивный портал Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Работодателям».
Работодатель вправе запрашивать и получать от органов службы занятости населения бесплатную информацию, необходимую для выполнения требований законодательства о квотировании.
Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей (ч.1 ст. 5.42 КоАП РФ).
О предоставлении субсидии на оборудование рабочих мест для граждан с инвалидностью
В соответствии с приложением 14 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 октября 2018 года № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» (с изменениями от 5 февраля 2021 года) предусмотрено мероприятие постоянного трудоустройства «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места».
При участии в данном мероприятии работодателю представляется субсидия с целью финансового обеспечения затрат по оснащению (дооснащению) постоянных рабочих мест инвалидов в размере 72 690 рублей, а также компенсация по оплате труда наставника в размере 7 365 рублей в месяц на протяжении 3 месяцев при заключении трудового договора с гражданином по направлению центра занятости населения.
За 10 дней до начала подачи предложений центр занятости размещает на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Работодателям» объявление о проведении отбора. Для участия работодатель либо уполномоченное им лицо представляет в центр занятости населения по месту его нахождения предложение, включающее в себя следующие документы:
- Заявление по форме, утвержденной Департаментом;
- Справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами автономного округа, и иной просроченной задолженности перед бюджетом автономного округа.
Разъяснения положений порядка предоставления субсидии юридическим и физическим лицам на организацию временного и постоянного трудоустройства граждан можно получить по телефону: (3467) 32-05-15.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»