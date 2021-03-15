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С учетом современных требований рынка труда, а также с целью повышения уровня профессиональной квалификации женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет, получения ими новых профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью - эффективным инструментом становится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» предлагает принять участие в мероприятии «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет».
Категории граждан, имеющие право пройти профессиональное обучение
- Женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (при этом возраст ребенка на время завершения профессионального обучения не должен превысить трех лет), обратившиеся в центр занятости с заявлением о прохождении профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
- женщины, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
Документы, необходимые для направления на обучение
- - заявление о прохождении обучения;
- - паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
- - документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
- - копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- - копия документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях (заверенная копия трудовой книжки, трудового договора (контракта) и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);
- - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для женщин, имеющих инвалидность).
Процесс дополнительного профессионального обучения
- обучение женщин возможно по очной, заочной, очно-заочной и дистанционной форме обучения;
- продолжительность обучения устанавливается профессиональными образовательными программами и не превышает 8 месяцев;
- оплата за обучение финансируется из средств регионального бюджета.
В период обучения центр занятости населения гарантирует:
- выплату стипендии;
- при необходимости бесплатное медицинское освидетельствование;
- компенсацию затрат на проезд, суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно, проживание (для граждан, направленных на обучение вне места постоянного проживания);
- повышение профессионального мастерства и конкурентоспособности на рынке труда.
Документ после окончания обучения
После успешного завершения профессионального обучения, по результатам итоговой аттестации выдается свидетельство, удостоверение или диплом, установленного образца.
Направление женщин для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования осуществляется бесплатно!
Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости», по контактному телефону: 8(3467) 32-05-03, на e-mail: hm_ czn@admhmao.ru
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»