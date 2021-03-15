Информирование граждан о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

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Информирование граждан о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

С учетом современных требований рынка труда, а также с целью повышения уровня профессиональной квалификации женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет, получения ими новых профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью - эффективным инструментом становится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» предлагает принять участие в мероприятии «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет».

Категории граждан, имеющие право пройти профессиональное обучение

  • Женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (при этом возраст ребенка на время завершения профессионального обучения не должен превысить трех лет), обратившиеся в центр занятости с заявлением о прохождении профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
  • женщины, осуществляющие уход за детьми в возрасте до 3 лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Документы, необходимые для направления на обучение

  • - заявление о прохождении обучения;
  • -  паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;    
  • - документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;        
  • - копия свидетельства о рождении ребенка (детей);    
  •           - копия документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях (заверенная копия трудовой книжки, трудового договора (контракта) и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);      
  •   - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для женщин, имеющих инвалидность).

Процесс дополнительного профессионального обучения

  • обучение женщин возможно по очной, заочной, очно-заочной и дистанционной форме обучения;
  • продолжительность обучения устанавливается профессиональными образовательными программами и не превышает 8 месяцев;
  • оплата за обучение финансируется из средств регионального бюджета.

В период обучения центр занятости населения гарантирует:

  • выплату стипендии;
  • при необходимости бесплатное медицинское освидетельствование;
  • компенсацию затрат на проезд, суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно, проживание (для граждан, направленных на обучение вне места постоянного проживания);
  • повышение профессионального мастерства и конкурентоспособности на рынке труда.

Документ после окончания обучения

После успешного завершения профессионального обучения, по результатам итоговой аттестации выдается свидетельство, удостоверение или диплом, установленного образца.

Направление женщин для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования осуществляется бесплатно!

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости», по контактному телефону: 8(3467) 32-05-03, на e-mail: hm_ czn@admhmao.ru

 

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Пнд, 15/03/2021 - 11:23

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