Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» пройдет в Ханты-Мансийске

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Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие во Всероссийском фестивале анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная». Фестиваль будет проводиться в партнерстве с организаторами XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Конкурсная работа может отражать историю, обычаи и уклад жизни своего народа, ведь культурные традиции - организующая связь поколений, именно на них держится духовно-нравственная жизнь народа.
К участию в фестивале приглашаются любительские, профессиональные творческие коллективы и отдельные авторы. На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы продолжительностью от 1 до 10 минут по номинациям:
- Пластилиновая анимация;
- Рисованная анимация;
- Смешанная техника;
- Кукольная анимация;
- Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).
В состав жюри войдут деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители общественности, эксперты XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
Заявки принимаются через электронную форму до 02 июля 2021года.
Награждение победителей Фестиваля состоится в рамках проведения XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 24 августа 2021 года.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.