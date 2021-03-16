В России формируется единый список коренных малочисленных народов

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Федеральное агентство по делам национальностей с января 2021 года в электронном формате формирует единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства России Михаил Мишустин в сентябре 2020 года. На данном этапе граждане предоставляют в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному этносу.
В автономном округе ведётся работа по информированию и консультированию коренных народов, касающаяся формирования данного списка. Региональные власти оказывают поддержку по информированию населения Югры. На официальном сайте окружных властей в разделе https://kmns.admhmao.ru/ размещена подробная информация об учёте, а также перечень документов, необходимых для подачи заявления. Кроме этого, в каждом муниципальном образовании назначены ответственные сотрудники, которые консультируют югорчан. О том, как проводится данная работа в отдельных муниципалитетах Югры и проявляют ли активность ханты, манси, лесные ненцы в этом вопросе, наш материал.
– Процедуру учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, в настоящее время проводит ФАДН. Все документы граждане отправляют туда лично, – говорит эксперт отдела по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района Антон Балин. – В Кондинском районе люди достаточно активно обращаются за консультацией. Они интересуются, звонят и приходят к нам. Мы только даём консультацию, как правильно это сделать. Документы граждане должны направить в Москву. На основании таких документов ФАДН создает электронный список. Объясняем, как заполнить заявление, потому что многие нюансы они не знают. На сайте районной администрации размещена подробная информация. Также есть ссылка на официальную страницу окружных властей, там в разделе КМНС можно найти полную информацию и скачать заявление. Мы консультировались по этому вопросу с сотрудниками ФАДН, там пояснили, что, возможно, через некоторое время эта процедура будет осуществляться через МФЦ. Тогда гражданам достаточно будет прийти со свидетельством о рождении или другим документом, подтверждающим национальность и подать документы. Сейчас же необходимо нотариально заверить копии, а это стоит денег. Но если нет нотариуса, то может заверить глава администрации, у них есть такие полномочия. В настоящее время к нам обращаются люди старшего возраста, а те, кто помоложе, решили подождать.
Консультант отдела социального развития департамента социального развития администрации Советского района Елена Гильманова рассказала:
– К нам пока не так много граждан обращается, работа также ведется и в поселениях. Она идёт на первом этапе – это информационное сопровождение. У нас в Советском районе люди с недоверием относятся к тому, что нужно куда-то отправлять свои персональные данные. Потом их останавливает то, что нужно заверять документы у нотариуса, а это ведёт к денежным затратам. Поэтому проводим разъяснительную работу. Буквально на днях определили консультационный пункт, который заработает на базе библиотеки города Советского, где им будет оказываться консультативно-информационная помощь при оформлении документов. Также консультативные пункты на территориях Советского района закреплены на базе администраций поселений. В Советском районе проживает 347 граждан из числа коренных народов Югры. Также хочу добавить, что эти граждане могут самостоятельно без нашего участия отправить документы в ФАДН.
К данной работе активно подключились представители общественных организаций. Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова сообщила:
– Это работа проходит поэтапно, вначале в нашем регионе были определены ответственные лица в муниципалитетах, затем прошла подготовка по обучению этих специалистов. Они прошли весь теоретический и практический курс для того, чтобы проводить разъяснительную работу среди коренных народов и давать консультации, как правильно нужно заполнять документы. Планировалось запустить эту работу через МФЦ, но пока этот вопрос не решён и упирается в финансирование. Также на федеральном уровне рассматривается возможность подачи документов через личный кабинет в Госуслугах. Я думаю, ближе к лету будут реальные практические шаги в этом направлении. По этой линии мы тесно работаем с общероссийской Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и ФАДН.
На данном этапе идут пробные шаги, самые активные люди отправляют документы в ФАДН. К этой работе мы будем подключать общественные организации, лидеров этих объединений, чтобы они также активно информировали население. По постановлению, эта работа должна завершиться до конца 2021 года. Но и после этого времени она будет продолжена, и такого не будет, если ты не успел и тебя уже не впишут в реестр. С этим списком нужно будет работать постоянно.
В настоящее время многие граждане задаются вопросом, зачем нужно отправлять свои документы в ФАДН, и что это им даст? По словам Людмилы Алферовой, данную работу необходимо провести для того, чтобы видеть и понять, сколько в России проживает малочисленных народов и в дальнейшем выстраивать работу с этой категорией граждан. Также эти данные позволят планировать финансирование государственных программ.
Кроме этого, создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. При электронном учёте уполномоченные органы смогут получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.
В настоящее время в России проживает 47 коренных малочисленных народов. Они обладают особым статусом и имеют ряд преференций со стороны государства.
Людмила Теткина