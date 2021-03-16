Мнение коренных народов оказалось решающим при издании учебников родных языков

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15 и 16 марта в казахстанском городе Алма-Аты проходит совещание при поддержке штаб-квартиры UNESCO, посвященное плану предстоящего всемирного Десятилетия языков коренных народов (IDIL 2022-2032).
В работе совещания приняли участие представители коренных народов Восточной Европы, России и Центральной Азии.
- Россия подходит к началу Десятилетия языков с очень большим опытом и возможностями, - рассказала участник совещания заместитель председателя российского «Совета общин КМНС» Инесса Томская, - Например, у нас в стране сложились отношения между коренными народами и госструктурами, при котором мнение коренных имеет решающее влияние в вопросах сохранения языков. Например, издание учебников тофаларского языка задерживается из-за отсутствия согласия на это издание организаций самих коренных народов. Специалисты общественной организации коренных народов решили, что линейка учебников неактуальна и требуется создание современных учебников, этого мнения оказалось достаточно, чтобы работа была направлена в новое русло.
Также важным шагом Российской Федерации было названо открытие в 2019 году национального фонда сохранения и изучения языков, и создание при президиуме РАН научного Совета по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.
В России за 2019-2020 годы подготовлено в печать свыше ста учебников, сорока онлайн-курсов, а также настольные и электронные игры, художественная литература и мультфильмы на языках коренных малочисленных народов.
В Глобальный план Десятилетия родных языков коренных народов мира участники совещания порекомендовали включить ряд предложенных российскими и иностранными экспертами мероприятий. Наибольший интерес вызвала продолжающаяся работа по созданию и поддержке кочевых школ и детских садов в арктической зоне, создание онлайн-переводчика для многих языков коренных народов – совместного продукта нескольких информационных корпораций. Возможно, в России также появится оперативный офис Десятилетия языков при поддержке «Проектного офиса развития Арктики».
Совещание продлится два дня и завершится выступлением Жако Дю Туа, руководителя отдела универсального доступа к информации, штаб-квартиры UNESCO, который подведет итоги работы и консультаций экспертов, а также напомнит основные предложения участников совещания в Глобальный план десятилетия языков коренных народов.
Портал kmns.ru