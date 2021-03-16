Лучшие проекты югорчан будут представлены на форуме уральской молодежи «УТРО»

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Югра готовится принять участие в форуме уральской молодежи «УТРО», который пройдет на Ямале с 3 по 9 июля. Ханты-Мансийский автономный округ представит делегация из 50 человек.
Событие пройдет в формате кейс-форума по семи тематическим трекам: «Урал Исследовательский», «Урал цифровой», «Урал творческий», «Урал урбанистический», «Урал образовательный», «Урал туристический» и «Урал экологичный». Югра во второй раз станет организатором площадки «Урал урбанистический».
Кроме того, участники проведут серию экологических акций по очистке поселка Салемал от несанкционированных свалок, снимут короткометражный фильм, разработают маршрут для путешествий по регионам России.
Отметим, всего в форуме примут участие более 350 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Это представители уральских регионов, других регионов России.
Заявочная кампания и отбор участников стартует 1 апреля на официальном сайте форума и в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и продлится до 31 мая; подготовительный заочный этап – с 1 июня по 2 июля.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратил внимание на важность проведения окружного форума «УТРО», обеспечивающего системную работу с молодежью регионов Урала и страны.
«В 11 раз форум станет точкой притяжения талантливых и энергичных молодых людей, нацеленных на практический результат и совершенствование своих профессиональных и лидерских навыков. Уверен, что участники форума с пользой проведут время, познакомятся с единомышленниками, получат новый опыт и знания, которые позволят воплотить в жизнь смелые идеи», – отметил Владимир Якушев.
Напомним, организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи, правительства регионов округа.