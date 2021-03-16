Югра отпразднует воссоединение России и Крыма

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Югра отпразднует воссоединение России и Крыма
Фото ugra-news.ruФото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ru

Всероссийские мероприятия, приуроченные ко дню воссоединения Крыма с Россией, под общим названием «Крымская весна» пройдут в Югре 18 марта.

Во всех муниципалитетах автономного округа пройдут выставки, творческие программы, концерты, классные часы в образовательных организациях, флешмобы и многие другие мероприятия, демонстрирующие социально-гуманитарное значение воссоединения Крыма с Россией.

В частности, в библиотечно-информационном центре Лангепаса откроется книжно-информационная выставка «Возвращение в родную гавань»; в Мегионе будут организованы концерт «Крымская весна», выставка работ детской художественной школы «Крым и Россия»; централизованная библиотечная система поселка Высокий в социальных сетях проведет видеофлешмоб стихотворений о Крыме «Крымская весна»; в Нефтеюганске планируется организовать интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» на тему «Крым – это Россия», урок-путешествие «Крым – наш» для учащихся детской музыкальной школы имени В.В. Андреева; в Нягани в режиме онлайн будет реализован познавательный проект «Крым. Путь на Родину», проведен единый урок для учащихся 1-11 классов.

В этот день в Покачах состоятся онлайн-выставка о достопримечательностях полуострова «Наш Крым», классные часы «Судьба и родина едины!», всероссийская акция «Крым – Россия, вместе навсегда!», открытый турнир по баскетболу среди мужских команд, посвященный подписанию договора между Россией и Крымом, онлайн мастер-класс «Ласточкино гнездо»; в культурно-досуговом центре Пыть-Яха будут организованы тематический показ видеороликов «Наш Крым – жемчужина России», выставка изобразительного искусства.

Всего в Югре состоится свыше 300 мероприятий различного уровня, посвященных дню воссоединения Крыма с Россией. В социальных сетях они будут сопровождаться хештегами #КрымскаяВесна, #РоссияСевастопольКрым.

Отметим, что в 2020 году участниками праздничных событий стали практически 13 тысяч югорчан.

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Фото ugra-news.ruФото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ruФото ugra-news.ru
Фото ugra-news.ru
Втр, 16/03/2021 - 16:03

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