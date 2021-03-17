Татьяна Гоголева: Тем, кто ведет традиционный образ жизни, нужно в первую очередь подать документы для включения в федеральный Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам

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Татьяна Гоголева: Тем, кто ведет традиционный образ жизни, нужно в первую очередь подать документы для включения в федеральный Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам

В настоящее время идет формирование Списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Отметим, что на федеральном уровне оператором Списка является Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).  

Сведения о включении гражданина в Список будут предоставляться ФАДН России органам власти по их запросам. Эта информация понадобится для получения льгот и преференций, установленных для коренных жителей Севера.

Накануне депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева встретилась с  заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаилом Ипатовым.

На встрече обсудили ход работы по ведению Списка, а также предложения по повышению эффективности этой работы. По мнению депутата Госдумы Татьяны Гоголевой, основные проблемы – это отсутствие системной работы в этом направлении и слабая информированность муниципалитетов и населения.

  Парламентарий отметила, что в адрес депутатов Государственной Думы поступает много вопросов по включению в этот Список. В ноябре 2020  года Татьяна Гоголева направила в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой письмо с просьбой помочь коренным жителям в подготовке необходимых документов и заполнении заявлений. Предложила привлечь к этой работе общественность и активистов из среды коренных народов, обеспечить их автоматизированными рабочими местами, предусмотреть для этих целей гранты.

«На днях я подала свои документы, чтобы войти в этот Список. По сути, уведомление о включении в него заменит графу «национальность», которая была в наших советских паспортах. Очень важно в первую очередь подать документы на включение в Список тем землякам, кто ведет традиционный образ жизни и пользуется положенными по закону льготами. Но и всем остальным не стоит надолго откладывать этот вопрос, - сообщила Татьяна Гоголева, - Большой недостаток этой работы – в устаревшем способе ее организации. Заявление нужно заполнить вручную, документы – заверить у нотариуса, и затем весь комплект бумаг отправить в Москву почтой. И это в эпоху цифровой трансформации! Считаю, что нужен программный продукт, который позволит оформить заявление в электронном виде сотрудникам МФЦ и самим гражданам на портале Госуслуги, а затем по электронным каналам передать информацию и сканы (или фотографии) необходимых документов в ФАДН России. Это снимет также и затратный вопрос нотариального заверения документов, подтверждающих национальность. В отсутствие такого программного продукта успешная реализация проекта по формированию Списка – под большим вопросом. Следует отметить, что  в настоящее время реализуется  пилотный проект ФАДН России и Ямало-Ненецкого автономного округа по организации предоставления этой государственной услуги через МФЦ. Надеюсь, что результатом пилотного проекта станет качественное техническое решение».

Узнать контакты сотрудников администрации вашего муниципального образования, которые занимаются учетом, а также ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на Официальном портале Правительства Югры.

Ирина Пономарева

Ср, 17/03/2021 - 10:05

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