Российско-Финляндский культурный форум приглашает на бесплатный онлайн-семинар по интеллектуальной собственности

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1 апреля состоится первый онлайн-семинар нового образовательного проекта Российско-Финляндского культурного форума. Специалист по авторскому и коммерческому праву, руководитель частной юридической практики Виктор Пастернак расскажет, как учреждениям культуры работать с объектами интеллектуальной собственности и защищать себя от плагиата. Трансляция будет доступна на сайте Российского фонда культуры и в социальных сетях Форума ВКонтакте и в Facebook.
Российский фонд культуры – организатор Форума с российской стороны – в этом году впервые проведет серию семинаров в формате онлайн. Новый образовательный проект позволит представителям профессионального сообщества расширить свои знания в области управления международными культурными проектами и повысить эффективность партнерских переговоров. В апреле запланировано 4 семинара, на каждом из которых приглашенные эксперты подробно разберут определенный аспект реализации культурного проекта, а зарегистрированные участники Форума смогут задать свои вопросы.
Первая онлайн-встреча начнется 1 апреля в 16:00 и будет посвящена юридическим нюансам в сфере культуры: как защитить свои и не нарушить чужие права при реализации культурного проекта? Возможности и масштабы проекта часто зависят от правильной организации работы с объектами интеллектуальной собственности: произведениями науки, литературы, фотографиями, картинами, скульптурами. Учреждения культуры могут оказаться по обе стороны договора: обладать правами на экспонаты и их копии или заключать соглашения с авторами и исполнителями.
Виктор Пастернак – консультант по вопросам авторского права с большим опытом: он создавал внутренние системы управления интеллектуальной собственности компаний в сфере шоу-бизнеса, кинопроизводства, дизайна и промышленности, а также принимал участие в профессиональной экспертизе «Основ государственной культурной политики», организованной Комитетом по культуре Государственной думы. Спикер расскажет, какие объекты относятся к интеллектуальной собственности и охраняются законом. Что такое музейная оговорка, считать ли ее излишеством или необходимостью? Участники семинара также узнают, какие правила нужно соблюдать культурному учреждению при реализации неосновной деятельности, например, мерчендайзинга.
Онлайн-семинары Российско-Финляндского культурного форума бесплатны и доступны не только для участников, подавших свои заявки в этом году, но и для всех интересующихся культурными проектами на профессиональном уровне. Для подключения к трансляции необходимо пройти регистрацию.
О Форуме
XXII Российско-Финляндский культурный форум планируется провести 23-26 сентября в Рязани (Россия). С 2000 года форум дает возможность организациям культуры двух стран реализовать свои проекты в партнерстве, тем самым развивая международное сотрудничество и укрепляя культурные связи России и Финляндии.
Каждый год форум служит эффективной рабочей площадкой для прямого общения представителей двух культур, на которой самые разные учреждения культуры могут разместить свою проектную заявку, найти партнеров по сотрудничеству из другой страны и получить шанс на стартовое финансирование. Одна из главных целей форума – способствовать развитию «культуры на местах» и поощрять международные кросс-культурные проекты.
Российско-Финляндский культурный форум проводится при поддержке и финансировании Министерства образования и культуры Финляндии и Министерства культуры Российской Федерации. Организацией мероприятий и подбором партнеров для двусторонних культурных проектов с российской стороны занимается Российский фонд культуры, а со стороны Финляндии – Общество «Финляндия-Россия».
Контакты для СМИ:
Все материалы форума размещаются на двуязычном Интернет-ресурсе https://www.kultforum.org/
Там же можно найти более детальную информацию о деятельности Форума и фотоархивы.
Группы форума в соцсетях:
Facebook: https://www.facebook.com/rfcforum
ВКонтакте: https://vk.com/rfcforum
Российский фонд культуры — крупнейшая общероссийская общественно-государственная организация в России в сфере культуры и искусства. Фонд занимает доминирующие позиции в плане объединения наших соотечественников в странах ближнего и дальнего зарубежья. Помог вернуть на Родину более 130 000 памятников истории и культуры. Большинство из них переданы в музеи, библиотеки и архивы страны и включены в составы негосударственной и государственной частей Музейного и Архивного фондов Российской Федерации. При поддержке Фонда были созданы десятки новых региональных музеев, проведены более 4 500 всесоюзных и международных выставок, фестивалей, концертов и конкурсов; изданы уникальные книжные памятники; учреждены периодические издания во многих регионах страны. Восстановлены более 30 памятников истории. Ежегодно Фонд выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность. Создание разветвлённой региональной сети филиалов и представительств позволило проводить культурную и просветительскую деятельность Фонда в самых отдаленных уголках нашей страны.