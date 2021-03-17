100-летие мансийской учёной из Евры

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14 марта отметили 100-летие со дня рождения мансийского учёного Евдокии Александровны Кузаковой (Чейметовой) (1921-2008 гг.) Она родилась в Кондинском районе в маленькой деревне Евра 14 марта 1921 году. Росла и воспитывалась в большой семье охотника-рыбака из древнего рода манси Чейметовых.
Имя Евдокии Александровны Кузаковой широко известно среди финно-угорских лингвистов, она исследователь фольклора и языка манси, кандидат филологических наук, просветитель, публицист. Учёную степень кандидата филологических наук она получила в 1964 году, защитив кандидатскую диссертацию по теме «Южно-мансийский (кондинский) диалект в сопоставлении с северо-мансийским диалектом». Защита прошла в Ленинградском пединституте имени А.И. Герцена, где в то время была ещё одна кузница педагогических кадров из числа коренных малочисленных народов Севера.
А начинался путь к просвещению и образовательной деятельности с подготовительного отделения для национальных школ Ханты-Мансийского педагогического училища, куда её и ещё несколько ребятишек в 1935 году повезла Анна Митрофановна Конькова. Учёбу в педагогическом училище оканчивали досрочно в декабре 1941 года. Шла Великая Отечественная война, юношей призвали на фронт, а девушек отправили по школам. Евдокия Кузакова (Чейметова) была направлена в Берёзовский район. Сначала обучала детей в мансийской деревне Анеева, а в 1942-1943 учёбные годы открыли национальную школу в Хурумпауле. Трудные времена были, и по быту, и по обустройству учебной части - всё приходилось делать самой с нуля.
Сложный путь прошла от простой деревенской девочки до звания учёной, о котором Евдокия Александровна писала в газетных статьях. Впереди в 1948 году было поступление на факультет народов Севера в Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А.А. Жданова, который она окончила с отличием в 1953 году. Потом с 1954 по 1957 годы стала аспиранткой Института языкознания АН СССР (Ленинград-Москва). В аспирантуре занималась по специальности «мансийский язык», составила «Мансийско-русский и русско-мансийский словарь (верхне-кондинский диалект)», который увидел свет в 1994 году. С 1956 г. Евдокия Александровна работала в Министерстве культуры СССР, с 1958 по 1966 годы была инспектором по школам Крайнего Севера Министерства просвещения РСФСР.
Она – автор шести книг, более 200 публикаций в газетах, журналах и сборниках. В конце 80-х годов XX века тесно сотрудничала с Кондинским краеведческим музеем, восстанавливала исторические сведения о малой деревне Евра, её знаменитых родов, таких, как Чейметовы, Коньковы, Кауртаевы и другие.
Из источника Кондинского музея узнаем: «Нет уже деревни Евра, но на берегу реки на месте бывшего мансийского села стоит обелиск, посвящённый памяти жителям деревни, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Этот монумент - дань памяти павшим землякам от ныне живущих - был поставлен при непосредственном участии Евдокии Александровны. Вся деятельность Евдокии Александровны Кузаковой – это гимн служения своему мансийскому народу, это сохранение памяти о своих предках, о своей малой родине, имя которой – Евра».
Е.А. Кузакова проживала в Московской области городе Королёв, но не забывала свои родные места. В память о ней у меня осталась переписка в письмах, которую мы вели в начале 2000 года и одна из встреч в городе Урае.
Тамара Мерова