На водоемах Югры пройдет акция «Помоги рыбе»

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На водоемах Югры пройдет акция «Помоги рыбе»
Фото hantimansiysk.bezformata.comФото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.com

Региональный субботник «Помоги рыбе» пройдет на территории Ханты-Мансийского автономного округа 20 марта. Он направлен на предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоемах, обеспечение речных обитателей кислородом.

В рамках проекта его участники пробурят лунки, сделают проруби на местных водоемах.

Отметим, что весной в Югре поступление кислорода в водоемы затруднено из-за ледяного покрова: лед не дает нормально функционировать подводным растениям, перекрывает приток кислорода, что приводит к удушью рыбы – так называемому замору.

Чтобы предотвратить ежегодные предзаморные и заморные явления, гуманитарный добровольческий корпус, известный югорский эколог Мидхат Хасанов, а также всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» выступили с инициативой проведения акции «Помоги рыбе».

Участником экологической акции может стать любой неравнодушный югорчанин. Добровольцы, общественники и рыбаки будут делать искусственные полыньи и лунки для обеспечения рыбы кислородом и сохранения рыбных запасов в местных водоемах.

Чтобы принять участие, получить подробности об условиях проведения акции, необходимо связаться с сотрудником центра гражданских и социальных инициатив Югры Владимиром Бикиным по телефону: +7-999-599-47-03 либо по электронной почте: bikin@ugranko.ru.

Участники акции будут обеспечены специальным оборудованием, однако наличие собственных пил, лопат и мотоледобуров приветствуется.

Акция пройдет при поддержке Природнадзора и Рыбоохраны Югры, центра гражданских и социальных инициатив Югры.

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Фото hantimansiysk.bezformata.comФото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.comФото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.com
Чт, 18/03/2021 - 12:48

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