На вопросы жителей Югорска ответят в прямом эфире

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На вопросы жителей Югорска ответят в прямом эфире
фото info@admhmao.ruфото info@admhmao.ru
фото info@admhmao.ru

Онлайн-встречу с жителями Югорска проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм»«ВКонтакте»«Одноклассники» в воскресенье, 21 марта, в 15:00.

«Отвечу с участием руководителей муниципалитета на запросы горожан, касающиеся развития муниципального образования, реализации национальных проектов», - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Кроме того, в ходе встречи губернатор, администрация города, представители исполнительных органов государственной власти дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент».

Модераторами прямого эфира станут куратор в Югорске всероссийского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки», автор проектов «Арт-битва снеговиков» и «Дети рисуют Победу» Мария Зиновьева, член Общественной палаты Югры Виталий Погребняк, председатель городского штаба по развитию добровольчества, член молодежного корпуса регионального отделения Союза Женщин России Янина Товт.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что встречи с жителями являются обязательной частью рабочей программы губернатора при поездках в муниципальные образования. В настоящий момент они проходят онлайн - в связи с введением ограничений, связанных с COVID-19, формат был изменен на дистанционный.

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фото info@admhmao.ruфото info@admhmao.ru
фото info@admhmao.ru
фото info@admhmao.ruфото info@admhmao.ru
фото info@admhmao.ru
Чт, 18/03/2021 - 12:55

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