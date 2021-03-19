Татьяна Гоголева: Программа поддержки традиционного хозяйствования коренных народов не должна быть пустой – там должно быть хоть «три копейки» для человека, который живет в Арктике

- Русский
17 марта состоялась встреча депутатов Государственной Думы, членов комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Арктики и дальневосточных территорий. Минвостокразвития России и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики намерены внедрить лучшие мировые практики в систему управления развитием этой территории, Основные приоритеты этой работы – повышение качества жизни людей, инфраструктурный рывок, технологическое развитие региона. При этом особое внимание – к защите прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Арктике и на Дальнем Востоке, и к развитию традиционной хозяйственной деятельности этих народов.
Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в течение месяца принять план мероприятий по Арктической зоне.
По словам депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Татьяны Гоголевой, темы, предложенные к обсуждению на встрече, касаются и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Так, правительством Югры еще в 2020 году был инициирован вопрос о включении в состав Арктической зоны Березовского и Белоярского районов. Эти районы признаны территориями с экстремальными климатическими условиями и отнесены к Крайнему Северу. Включение этих муниципальных образований в состав Арктической зоны дало бы новый толчок их социальному и экономическому развитию. Между тем, Российская академия наук не считает это возможным, мотивируя отказ отсутствием единых критериев и стандартов для включения территорий в Арктическую зону.
Татьяна Степановна считает, что районы Крайнего Севера однозначно нужно включать в состав Арктики. Депутат неоднократно поднимала этот вопрос на Комитете и обращалась в Минвостокразвития.
«Я родом из Ханты-Мансийского автономного округа. Березовский и Белоярский районы не включены в Арктическую зону. А они находятся на одной широте с Тазовским и Туруханским районами Ямало-Ненецкого округа, которые вошли в состав Арктики. В Березовском и Белоярском районах нет нефтегазовогоосвоения. Они являются колыбелью северного оленеводства. А ведь основная отрасль традиционного хозяйства, которая объединяет всю Арктическую зону, – это оленеводство. Ответы министерства меня не в полной мере устроили, но рассматриваю их как начало нашей совместной работы по этим ключевым проблемам», - отметила в своем выступлении Татьяна Гоголева.
Также актуальным вопросом является ответственность бизнеса во взаимоотношениях с коренными народами, проживающими в Арктической зоне. По мнению народных избранников, этот вопрос проработан не до конца, нет чётких критериев и системы контроля.
«Приказом Минвостокразвития России утвержден только Стандарт ответственности. При этом нет ответа на главные вопросы – как будет проводиться мониторинг соблюдения этих стандартов и какова в этом роль государства, – считает Татьяна Гоголева. – В апреле-мае будет два больших мероприятия – IX съезд коренных народов и начало председательства России в Арктическом совете. И очень нужны конкретные решения. Я прошу, чтобы программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности, которая готовится по коренным народам, была не пустая, не только мониторинги и аналитические исследования. Чтобы там было хоть «три копейки» для человека, который живет в Арктике».
Все озвученные вопросы депутат ГД Татьяна Гоголева держит на личном контроле и продолжит работу с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики для выработки совместных решений, направленных на развитие северных территорий и повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера.
Ирина Пономарева