Югорчан приглашают высадить «Сад памяти»

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Югорчан приглашают высадить «Сад памяти»
Фото dumahmao.ruФото dumahmao.ru
Фото dumahmao.ru

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, стартовала в России 18 марта.

Она направлена на высадку в стране 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в тех боевых действиях соотечественников.

Акция стартовала в мемориальном комплексе «Сапун-гора» Севастополя, где добровольцы высадили 30 саженцев туи, кипарисов и лип в память об участниках обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

25 мая 2021 года состоятся памятные посадки деревьев с участием выпускников школ в рамках празднования последних звонков.

В этой связи юных югорчан приглашают к участию в мероприятиях. Подробную информацию можно получить на сайте проекта «Сад памяти».

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Фото dumahmao.ruФото dumahmao.ru
Фото dumahmao.ru
Фото dumahmao.ruФото dumahmao.ru
Фото dumahmao.ru
Пт, 19/03/2021 - 11:03

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