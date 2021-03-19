Югорчан приглашают высадить «Сад памяти»

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Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, стартовала в России 18 марта.
Она направлена на высадку в стране 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в тех боевых действиях соотечественников.
Акция стартовала в мемориальном комплексе «Сапун-гора» Севастополя, где добровольцы высадили 30 саженцев туи, кипарисов и лип в память об участниках обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.
25 мая 2021 года состоятся памятные посадки деревьев с участием выпускников школ в рамках празднования последних звонков.
В этой связи юных югорчан приглашают к участию в мероприятиях. Подробную информацию можно получить на сайте проекта «Сад памяти».