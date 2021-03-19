Конкурс фотографий «Открой Югру!» пройдет в автономном округе

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Региональный фотоконкурс для профессиональных фотографов и фотолюбителей «Открой Югру!» пройдет в автономном округе с 22 марта до 12 июля.
Он направлен на привлечение внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия региона, воспитание патриотизма и бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.
Его участниками могут стать профессиональные фотографы и фотолюбители, которым необходимо направить свои работы в адрес организаторов до 21 июня. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории Югры не ранее 2019 года.
По итогам конкурса будут определены победители в 5 номинациях: «#Бьем рекорды» (фотографии, отражающие достижения Югры во всех сферах и направлениях развития региона, рекорды в нефтедобывающей отрасли, спортивные, профессиональные, научные и творческие успехи), «#Бережем природу» (фотографии, запечатлевшие редких представителей флоры и фауны, красоту природных объектов, недоступные уголки природы округа), «#Гордимся земляками» (фотографии, запечатлевшие лица Югры, связь поколений, семьи Югры), «#Возводим Югру» (фотографии, запечатлевшие архитектурные сооружения, туристические объекты, достопримечательности), «#Храним традиции» (фотографии, отражающие культурное наследие, дух национального единства, силу обычаев и традиций).
Для участия в категории профессионалов необходимо заполнить электронную форму и прикрепить фотографию на портале «Открытый регион – Югра». Победителей из числа профессионалов выберет конкурсная комиссия.
Фотолюбителям нужно разместить работы в личных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» с указанием хештега, соответствующего названию одной из номинаций фотоконкурса. Победителем в каждой номинации станет автор работы, набравшей наибольшее количество лайков.
Подведение итогов и объявление победителей состоятся 12 июля, в День фотографа.