25 марта в Центре народных художественных промыслов и ремесел (г. Ханты-Мансийск) пройдет XVI Межрегиональная конференция творческих исследований для детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»

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25 марта в Центре народных художественных промыслов и ремесел (г. Ханты-Мансийск) пройдет XVI Межрегиональная конференция творческих исследований для детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»

За период с декабря 2020 года по март 2021 года муниципальные этапы Конференции прошли в Мегионе, Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске и поселке Хулимсунт Березовского района. В общей сложности в муниципальных этапах в очной и заочной формах приняли участие 51 исследовательский проект, было проведено 46 мастер-классов.

Все участники награждены дипломами и сертификатами и приглашены к участию в финале XVI Межрегиональной конференции творческих исследований для детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», которая будет проходить 25 марта в Ханты-Мансийске в Центре народных художественных промыслов и ремесел.

В завершающей цикл муниципальных этапов 2021 года итоговой Конференции будет представлено 42 научно-исследовательских проекта. География участников: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Урай, Югорск, Мегион, п. Солнечный Сургутского района, д. Хулимсунт Березовского района, г. Новоуральск Свердловской области.

В этом году Конференция в связи с действующими ограничительными мерами, согласно Постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2021 №30, пройдет в очном формате для участников из Ханты-Мансийска, и в заочном формате для участников из муниципальных образований автономного округа и регионов России.

            В программе Конференции предусмотрены мастер-классы от участников Конференции, а также творческие лаборатории по росписи и керамике, экскурсии по художественным проектам БУ «Центр ремесел».

Центр народных художественных промыслов  и  ремесел

Втр, 23/03/2021 - 11:30

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