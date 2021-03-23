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За период с декабря 2020 года по март 2021 года муниципальные этапы Конференции прошли в Мегионе, Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске и поселке Хулимсунт Березовского района. В общей сложности в муниципальных этапах в очной и заочной формах приняли участие 51 исследовательский проект, было проведено 46 мастер-классов.
Все участники награждены дипломами и сертификатами и приглашены к участию в финале XVI Межрегиональной конференции творческих исследований для детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», которая будет проходить 25 марта в Ханты-Мансийске в Центре народных художественных промыслов и ремесел.
В завершающей цикл муниципальных этапов 2021 года итоговой Конференции будет представлено 42 научно-исследовательских проекта. География участников: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Урай, Югорск, Мегион, п. Солнечный Сургутского района, д. Хулимсунт Березовского района, г. Новоуральск Свердловской области.
В этом году Конференция в связи с действующими ограничительными мерами, согласно Постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2021 №30, пройдет в очном формате для участников из Ханты-Мансийска, и в заочном формате для участников из муниципальных образований автономного округа и регионов России.
В программе Конференции предусмотрены мастер-классы от участников Конференции, а также творческие лаборатории по росписи и керамике, экскурсии по художественным проектам БУ «Центр ремесел».
Центр народных художественных промыслов и ремесел