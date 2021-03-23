Ханты-Мансийск в восьмой раз примет Югорский лыжный марафон

  • Русский
Ханты-Мансийск в восьмой раз примет Югорский лыжный марафон
Фото visit-hm.ruФото visit-hm.ru
Фото visit-hm.ru

Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля в 11:00. Принять участие в соревнованиях сможет любой желающий.

Для участников традиционно предлагаются три дистанции – 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате.

Для болельщиков партнеры спортивного забега организуют лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведут автограф-сессию с известными лыжниками-участниками гонок. В качестве гостей Югорского лыжного марафона ожидаются лыжники, чемпионы мира и Олимпиад Николай Зимятов, Александр Завьялов, Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Александр Легков. Кроме того, в Ханты-Мансийске ждут действующих югорских спортсменов, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и чемпиона мира Александра Большунова.

Отметим, общий призовой фонд Югорского лыжного марафона составляет 1,8 млн рублей. Победители гонки на 50 км среди мужчин и женщин получат карты банка «Открытия» с суммой 400 тысяч рублей, обладатели вторых и третьих мест – 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Денежные призы для спортсменов, занявших с 4-го по 10-е место на дистанции 50 километров, составят от 30 до 5 тысяч рублей.

Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

Организаторами лыжного марафона выступают правительство автономного округа, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». Напомним, в 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за коронавирусных ограничений. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тыс. человек, и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

info@admhmao.ru

Фото visit-hm.ruФото visit-hm.ru
Фото visit-hm.ru
Фото visit-hm.ruФото visit-hm.ru
Фото visit-hm.ru
Втр, 23/03/2021 - 11:34

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.