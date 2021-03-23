Ханты-Мансийск в восьмой раз примет Югорский лыжный марафон

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Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля в 11:00. Принять участие в соревнованиях сможет любой желающий.
Для участников традиционно предлагаются три дистанции – 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате.
Для болельщиков партнеры спортивного забега организуют лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведут автограф-сессию с известными лыжниками-участниками гонок. В качестве гостей Югорского лыжного марафона ожидаются лыжники, чемпионы мира и Олимпиад Николай Зимятов, Александр Завьялов, Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Александр Легков. Кроме того, в Ханты-Мансийске ждут действующих югорских спортсменов, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и чемпиона мира Александра Большунова.
Отметим, общий призовой фонд Югорского лыжного марафона составляет 1,8 млн рублей. Победители гонки на 50 км среди мужчин и женщин получат карты банка «Открытия» с суммой 400 тысяч рублей, обладатели вторых и третьих мест – 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Денежные призы для спортсменов, занявших с 4-го по 10-е место на дистанции 50 километров, составят от 30 до 5 тысяч рублей.
Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.
Организаторами лыжного марафона выступают правительство автономного округа, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». Напомним, в 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за коронавирусных ограничений. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тыс. человек, и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.