Не стало одной из основательниц газеты «Луима сэрипос»

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16 июля в Санкт-Петербурге не стало Клавдии Васильевны Афанасьевой (Сайнаховой) – основательницы кафедры этнообразования обско-угорских народов Института повышения квалификации и развития регионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидата педагогических наук и отличника народного просвещения РФ.
Клавдия Васильевна родилась в оленеводческой семье в деревне Щекурья Берёзовского района 26 ноября 1951 года. Она обучалась в Сосьвинской начальной школе-интернате, а затем – в Саранпаульской средней школе-интернате. После десятилетки несколько лет работала заведующей клубом в деревне Щекурья Берёзовского района.
В 1975 году поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена на факультет народов Крайнего Севера. Там она обучалась по специальности «Русский язык и литература, мансийский язык и литература народов Севера». По окончании института Клавдия Васильевна работала преподавателем Ханты-Мансийского педагогического училища. Но вскоре её приглашают в Министерство Просвещения и предлагают стать стажёром-исследователем в НИИ национальных школ. В 1988 году Клавдия Васильевна защищает кандидатскую диссертацию по теме: «Развитие родной речи учащихся подготовительного класса в условиях мансийско-русского двуязычия» и едет обратно в Ханты-Мансийск. В том же году она становится редактором мансийских текстов в окружной газете «Ленин пант хуват». И её мечта об отдельной газете на родном языке воплотилась в жизнь в феврале 1989 года. Название мансийской газеты «Луима сэрипос» придумала Клавдия Васильевна Сайнахова.
До выхода на пенсию учёный и педагог всю жизнь посвятила национальным школам округа. В соавторстве с учителями родных языков ею было издано много новых учебников, а также различных учебных пособий и программ по преподаванию мансийского языка в школах автономного округа. Клавдия Васильевна с трепетом и огромной любовью относилась к родному языку и отмечала: «Язык – это целый мир и душа народа, сердце его культуры».
Уходят носители языка и учёные. Для нас, журналистов газеты «Луима сэрипос» - это невосполнимая утрата, от нас ушёл Учитель. Мы скорбим вместе со всеми родными и близкими Клавдии Васильевны.
Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».