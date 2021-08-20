Праздничное гуляние на фестивале деревенской культуры

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В республике Удмуртия на территории музея-заповедника «Лудорвай» прошёл V межрегиональный фестиваль деревенской культуры «ГурFest». Он состоялся 14 августа по народному календарю в «Медовый спас». Медовый Спас - первый из трёх православных праздников в августе, иногда его так и называют - Первый Спас. В этот день принято чествовать пчеловодов и их труд. Следом идут Яблочный Спас, 19-го августа и Ореховый, 29-го августа.
Отметить древний праздник съехались участники фольклорных коллективов из Башкортостана, республики Коми, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. Всех гостей встречали с песнями и танцами, и затем приглашали отведать свежих баранок с лудорвайским натуральным мёдом.
В течение всего дня народ гулял по медовой ярмарке, знакомился с хозяйственно-бытовой деятельностью деревенских жителей и уникальными работами мастеров. На разных площадках и дети, и взрослые принимали участие в подвижных играх, песенно-танцевальном марафоне, среди посетителей была разыграна лотерея.
Новый медовый урожай осветил протоиерей отец Павел, он же впервые на территории музея-заповедника провёл обряд таинства Крещения. Этнограф Сергей Глебушкин презентовал авторскую коллекцию «Русский костюм на удмуртской земле». Одной из достопримечательностей Лудорвая является старинная ветреная мельница, к которой организуется специальное народное шествие. Экспонату хоть и больше века, но она действующая. Детей по традиции подвозят туда на телеге, остальные могут прокатиться на более современном виде транспорта – мотоцикле.
Тёплое и яркое впечатление публике оставили участники фольклорных коллективов. В этот раз выступили «Бабушки из Бураново» и «Родолад» из Удмуртии, фольклорные ансамбли коми-пермяков «Виль нинкэм» и «Шай-май», фольклорная группа манси «Луи сам», исполнители этнических песен Мария Корепанова, Ольга Ирисова, Валерия Вышнякова, Анастасия Вершинина, Илья Басмат. Зрители впервые услышали рэп на мансийском языке от исполнителя Евгения Анямова со Свердловской области.
Атмосферу праздничного настроения от всего увиденного выразила Татьяна Рукова из Югорска, которая приезжала туда с небольшой выставкой. Она сказала:
- Я много и часто путешествую, но музей Лудорвай, что недалеко от Ижевска, покорил моё сердце! Огромные зелёные просторы, удивительно гостеприимные люди! Концепция работы и развития музея настолько продумана для привлечения посетителей, что просто не налюбуешься. Это выдержанный национальный колорит во всем – в одежде, постройках, национальной кухне, и даже животный и растительный мир! Попадая в Лудорвай, чувствуешь Жизнь, несмотря на то, что кругом экспонаты. Нас очень привлекла мельница, которой нынче 109 лет. Экспонат перевезён из деревни Чемкуюк. Но даже и она в работе, кругом Жизнь! Не могу передать, все эмоции, но я получила драйф!
Тамара Мерова
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