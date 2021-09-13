Делегация из Югры завоевала Гран-При на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»

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В Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» с 8 по 12 сентября работала XVI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021». В мероприятии приняли участие художники, мастера традиционных и художественных промыслов, профессиональные и самодеятельные артисты, представители региональных и муниципальных органов государственной власти со всех северных регионов Российской Федерации.
В рамках данного мероприятия провели Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера», Фестиваль этнического костюма народов Севера «Полярный стиль», конкурсные программы «Лучшая региональная экспозиция выставки», «Лучшее изделие национальных художественных промыслов», а также фотоконкурс «Северный взор».
Выставка проводится в целях развития традиционных промыслов, сохранения и развития уникальной культуры, популяризации национальных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
На территории Российской Федерации проживает более 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Уникальная культура, быт, уклад коренных народов Севера является неотъемлемой частью духовного наследия многонациональной России.
У гостей и участников выставки была возможность участвовать в мастер-классах, круглых столах, презентациях, конкурсах и в других мероприятиях по различным направлениям.
Коренные малочисленные народы занимаются традиционным оленеводством, рыболовством, морским зверобойным промыслом, сбором дикоросов и другими традиционными видами хозяйственной деятельности. Выставка-ярмарка «Сокровища Севера» как раз даёт возможность получить наиболее полное представление о современном развитии культуры и прикладного искусства коренных малочисленных народов российского Севера.
Ханты-Мансийский автономный округ − Югру представили мастера из числа народов ханты, манси, лесных ненцев, руководители национальных общин «Кама», «Ланки», «Ильбигорская», сотрудники сфер культуры и искусства. Всего – 50 человек. Прямо перед входом в павильон сотрудники Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» установили два чума со всем внутренним убранством, угощали посетителей традиционными блюдами народов ханты и манси – ухой из нельмы, свежим хлебом, мясным бульоном из дичи, северными ягодами, орехами и другими деликатесами.
На стенде Югры было представлено интерактивное панно, где презентовали туристические маршруты по округу, в том числе и на территории родовых угодий, рассказывали о проекте «IT-стойбище».
Традиционно в последний день работы выставки объявляются победители. Итак, за интересную и богатую экспозицию делегация Югры была награждена главным призом Гран-при, с которым мы от души всех поздравляем!
Зоя Тарлина, мастерица из села Казыма Белоярского района, заняла первое место по традиционной обработке бересты. Татьяна Уколова, народный мастер Югры из Нижневартовского района, удостоена первого места по плетению корневатика и третье место по обработке бересты.
У Марии Игишевой из Казыма первое место за традиционный женский костюм.
Остальные участники делегации получили вторые, третьи места и дипломы участников в разных номинациях.
Масштаб выставки-ярмарки «Сокровища Севера», статус её участников свидетельствуют о необходимости её ежегодного проведения. На масштабном мероприятии заключаются соглашения о сотрудничестве представителей различных наций и этнических групп.
Главной целью фестиваля является сохранение уникальных и самобытных традиций художественного творчества коренных малочисленных народов, а также укрепление национального единства и культурных связей.
Материал подготовила Галина Кондина по информации Вячеслава Кондина, заведующего сектором образовательных программ и проектов этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Фото Вячеслава Кондина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей