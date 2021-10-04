Детям рассказали о краснокнижных животных Югры

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4 октября – Всемирный день защиты животных. Праздник учреждён на Международном конгрессе движения в защиту природы в 1931 году в Италии. В этот день проходят семинары, конференции и выставки, звучат доклады, рассказывающие о важной роли животных в жизни планеты. По сложившейся традиции 4 октября экологи, сотрудники природоохранных организаций проводят просветительские акции, в рамках которых рассказывают о своей природоохранной деятельности и экологии и о животных, населяющих эту планету. Не остались в стороне от этого праздника и сотрудники Берёзовского заказника. В этот день инспектор заказника «Березовский» Владимир Пигуль встретился с учениками 4 «А» и 4 «В» классов Берёзовской средней школы. Ребята познакомились с информацией о животных из Красной книги Югры.
– Одна из краснокнижных птиц, обитающих в Югре, – орлан-белохвост. Внешне эта птица напоминает орла, но имеет более массивное телосложение и очень большой клюв. Обитает вблизи крупных водоёмов с большими рыбными запасами и высокой численностью водоплавающей дичи. Орлан-белохвост имеет смешанный тип питания: рыба, звери средних размеров, а также различные птицы – тетерева, утки и падаль, особенно весной, пока реки скованны льдом. В Югре орлан гнездится во многих районах, в том числе в окрестностях заказника «Берёзовский». Общая численность в округе – более 5 тысяч особей, – рассказал сотрудник заказника «Березовский» Владимир Пигуль.
Школьники узнали о гусе-пискульке и диком северном олене и о других животных и птицах, занесённых в Красную книгу Югры.
–Такие встречи со школьниками мы проводим регулярно для того, чтобы ребята знали, какие звери, птицы обитают на нашей территории, какие из них занесены в Красную книгу Югры, – говорит Владимир Пигуль. – Зная природу родного края, они с малых лет научатся любить родную природу, а значит, и беречь её.
Напомним, Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была учреждена постановлением губернатора автономного округа от 28 октября 1999 года и издана в 2003 году. Переиздается она один раз в 10 лет, следующая вышла в 2013 году. В настоящее время в Книгу занесены 265 объектов животного и растительного мира, из которых 48 животных, 150 растений, 29 лишайников, 38 грибов.
Марина Табун,
п.г.п. Берёзово
Мнь таквс тпос нилыт щислат – ӯйхулыт ӯргалан мирхал хталыг лы. Ты ялпыӈ хтал 1931 тлт Италият м-вит ӯргалан хтпат Конгрессаныл рӯпитам порат врвес. Та пасныл м янытыл свсыр ханищтапыт, конференцият, суссылтапыт врыглавет, тот ӯйхулыт ос м-вит ӯргалан врмаль урыл мхум потыртавет.
Мн округувт м-вит ӯргалан мгсыл свсыр рнэ тлат с щпитлавет. Мнь таквс тпос нилыт хталт Хльӯст «Берёзовский» нампа заказникт рӯпитан хум Владимир Пигуль нилыт классыт ханищтахтан нврамытын «Выгыр нпакн» хансым ӯйхулыт урыл потыртаӈкве ёхталас.
Владимир Григорьевич лвыс: «Мощщаг хультум ӯйхулыт, вруит вос свмгыт ос свсыр пумыт, лӯптат ос лхсыт свнувег тыт вос яныгмгыт, тыимгсыл тамле нпак мн округувт тратавес. Ты нпакн акв яныг товлыӈӯй хасвес, рущ лтӈыл «Орлан-Белохвост» намаим лы. Товлыӈӯй свой нупыл сака хрты, тувыл яныгнув ос нлэ мт хурипа. т ос тӯрыт пхыт лы. Товлыӈӯй свсыр хӯлыт, мнь ӯит тг, аквта тра вс юв-тяпаӈкве врми, тув мус яныг. Хльӯс район «Берёзовский» заказникыт вщиньтаӈкве таве с рви. Тн ӯргалым ньщавет, ань округ янытыл ат стыра тамле яныг твлыӈӯй туп хультыс».
Урокт хум врт лнэ слыт, лунт ос св мт ӯй-хулыт урыл потыртас. Хт тн лгыт, маныр тгыт, хумус ӯргалавет, свмгыт ман ти, та урыл нврамыт хоса пӯмщалахтасыт.
Нврамыт ёт рӯпитан урыл Владимир Пигуль тох лавыс: «Тамле урокн мн втихал ввыглавв. гирищит, пыгрищит мн рӯпатаныл сака пумщалахтгыт ос заказникт лнэ ӯйхулыт урыл акваг китыглахтгыт. Тн лнэ мв урыл свнув вӈкве ке патгыт, тнт тыт лнэ мф-вит тах ӯргалгыт».
Нврамыт ос потыртавсыт, выл «Выгыр нпак» 2003 тлт округувт тратавес, рущ лтӈыл таве «Красная книга Югры» лваве. Мощщаг хультум ӯйхулыт, врт яныгман свсыр лӯптат, йӣвыт ос лхсыт тув хансавет. Китыт нпак 2013 тлт врвес, хӯрмит нпак 2023 тлт тах тратаве. выл нпакт 227 свсыр ӯйхулыт, лӯптат, лхсыт хансым лсыт, китыт нпакн – 265. Ӯйхулыт «Выгыр нпакн» ке хансавет, тра ӯргалаӈкве вылтавет.
Марина Табун хансум потре мньщи лтӈыл Людмила Теткина хансыстэ