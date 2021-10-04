Детям рассказали о краснокнижных животных Югры

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
Детям рассказали о краснокнижных животных Югры
Фото: Марины ТабунФото: Марины Табун
Фото: Марины Табун

4 октября – Всемирный день защиты животных. Праздник учреждён на Международном конгрессе движения в защиту природы в 1931 году в Италии. В этот  день проходят семинары, конференции и выставки, звучат доклады, рассказывающие о важной роли животных в жизни планеты. По сложившейся традиции  4 октября экологи, сотрудники природоохранных организаций проводят просветительские акции, в рамках которых рассказывают о своей природоохранной деятельности и экологии и о животных, населяющих эту планету. Не остались в стороне от этого праздника и сотрудники Берёзовского заказника. В этот день инспектор заказника «Березовский» Владимир  Пигуль встретился с учениками  4 «А» и 4 «В» классов Берёзовской средней школы. Ребята познакомились с информацией о животных из Красной книги Югры.

– Одна из краснокнижных птиц, обитающих в Югре, – орлан-белохвост. Внешне эта птица напоминает орла, но имеет более массивное телосложение и очень большой клюв. Обитает вблизи крупных водоёмов с большими рыбными запасами и высокой численностью водоплавающей дичи. Орлан-белохвост имеет смешанный тип питания: рыба, звери средних размеров, а также различные птицы – тетерева, утки и падаль, особенно весной, пока реки скованны льдом. В Югре орлан гнездится во многих районах, в том числе в окрестностях заказника «Берёзовский». Общая численность в округе – более 5 тысяч особей, – рассказал сотрудник заказника «Березовский» Владимир Пигуль.

Школьники узнали о гусе-пискульке и диком северном олене и о других животных и птицах, занесённых в Красную книгу Югры.

 –Такие встречи со школьниками мы проводим регулярно для того, чтобы ребята знали, какие звери, птицы обитают на нашей территории, какие из них занесены в Красную книгу Югры, – говорит Владимир Пигуль. –  Зная природу родного края, они с малых лет научатся любить родную природу, а значит, и беречь её.   

Напомним, Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была учреждена постановлением губернатора автономного округа от 28 октября 1999 года и издана в 2003 году. Переиздается она один раз в 10 лет, следующая вышла в 2013 году. В настоящее время в Книгу занесены 265 объектов животного и растительного мира, из которых 48 животных, 150 растений, 29 лишайников, 38 грибов.

Марина Табун,

п.г.п. Берёзово

Детям рассказали о краснокнижных животных Югры
Фото: Марины ТабунФото: Марины Табун
Фото: Марины Табун
«Выгыр нпакн» хансум ӯйхулыт урыл потыртавесыт
Фото: Марины ТабунФото: Марины Табун
Фото: Марины Табун

Мнь таквс тпос нилыт щислат – ӯйхулыт ӯргалан мирхал хталыг лы. Ты ялпыӈ хтал 1931 тлт Италият м-вит ӯргалан хтпат Конгрессаныл рӯпитам порат врвес. Та пасныл м янытыл свсыр ханищтапыт, конференцият, суссылтапыт врыглавет, тот ӯйхулыт ос м-вит ӯргалан врмаль урыл мхум потыртавет.

Мн округувт м-вит ӯргалан мгсыл свсыр рнэ тлат с щпитлавет. Мнь таквс тпос нилыт хталт Хльӯст «Берёзовский» нампа заказникт рӯпитан хум Владимир Пигуль  нилыт классыт ханищтахтан нврамытын «Выгыр нпакн» хансым ӯйхулыт урыл потыртаӈкве ёхталас.

Владимир Григорьевич лвыс:  «Мощщаг хультум ӯйхулыт, вруит вос свмгыт ос свсыр пумыт, лӯптат ос лхсыт свнувег тыт вос яныгмгыт, тыимгсыл тамле нпак мн округувт тратавес. Ты нпакн  акв яныг товлыӈӯй хасвес, рущ лтӈыл «Орлан-Белохвост» намаим лы. Товлыӈӯй свой нупыл сака хрты, тувыл яныгнув ос нлэ мт хурипа.  т ос тӯрыт пхыт лы. Товлыӈӯй свсыр хӯлыт, мнь ӯит тг, аквта тра вс юв-тяпаӈкве врми, тув мус яныг. Хльӯс район «Берёзовский» заказникыт вщиньтаӈкве таве с рви. Тн ӯргалым ньщавет, ань округ янытыл ат стыра тамле яныг твлыӈӯй туп хультыс».

Урокт хум врт лнэ слыт, лунт ос св мт ӯй-хулыт урыл потыртас. Хт тн лгыт, маныр тгыт, хумус  ӯргалавет, свмгыт ман ти, та урыл нврамыт хоса пӯмщалахтасыт.

Нврамыт ёт  рӯпитан урыл Владимир Пигуль тох лавыс: «Тамле урокн мн втихал ввыглавв. гирищит, пыгрищит мн рӯпатаныл сака пумщалахтгыт ос заказникт лнэ ӯйхулыт урыл акваг китыглахтгыт. Тн лнэ мв урыл свнув вӈкве ке патгыт, тнт  тыт лнэ мф-вит тах ӯргалгыт».   

Нврамыт ос потыртавсыт, выл «Выгыр нпак» 2003 тлт округувт тратавес, рущ лтӈыл таве «Красная книга Югры» лваве. Мощщаг хультум ӯйхулыт, врт яныгман свсыр лӯптат, йӣвыт ос лхсыт тув хансавет. Китыт нпак 2013 тлт врвес, хӯрмит нпак 2023 тлт тах тратаве. выл нпакт 227 свсыр ӯйхулыт, лӯптат, лхсыт хансым лсыт, китыт нпакн – 265. Ӯйхулыт «Выгыр нпакн» ке хансавет, тра ӯргалаӈкве вылтавет.

Марина Табун хансум потре мньщи лтӈыл Людмила Теткина хансыстэ

Пнд, 04/10/2021 - 14:36

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.