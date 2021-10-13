Вопрос-ответ: выплата одиноким родителям

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Несмотря на то, что прием заявлений на выплату для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте c 8 по 16 лет включительно начался 1 июля, эта выплата продолжает вызывать у родителей множество вопросов. Мы подготовили ответы на самые популярные из них.
Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?
Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то фонд, без вынесения отказа, вернет вам его на доработку, на которую отводится 5 рабочих дней.
Кто из родителей может получать пособие при разводе?
В случае развода пособие может получать тот родитель, с кем проживает ребенок, на которого судом назначена выплата алиментов. Факта расторжения брака недостаточно для назначения пособия. Расторжение брака влияет только на состав семьи при расчёте среднедушевого дохода: бывший супруг не учитывается в составе семьи.
Можно ли я получить пособие, если отец ребенка платит алименты без решения суда?
К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только родители детей, на которых есть судебное решение о выплате алиментов.
Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей?
Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.
Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка?
Да, пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем.
Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения ежемесячного пособия можно подать только на сайте госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учётная запись, или лично в клиентской службе ПФР. Оформление этого пособия в МФЦ не предусмотрено.
Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления?
В заявлении необходимо указать данные банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Важно! Будьте внимательны при заполнении этих данных и проверьте правильность их заполнения перед отправкой заявления.
В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте Пенсионного фонда: www.pfr.gov.ru
Ответы на самые популярные и часто задаваемые вопросы по новым выплатам: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children
Пошаговый видеоинструктаж по заполнению заявлений на новые пособия на портале Госуслуг:
-на детей от 8 до 17 лет:
https://www.youtube.com/watch?v=8Bb4upUcI0c
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Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Алина Дубасова