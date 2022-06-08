«Школа наставничества» завершила свою работу

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Пройдены 2 очередных ежегодных этапа Школы наставничества Окружного Дома народного творчества.
Новые исследовательские подходы описания объектов нематериального культурного наследия народов Югры были изучены 168 слушателями Школы.
Основными лекциями стали темы:
«Нематериальное культурное наследие и археология».
«Мифоритуальные традиции, связанные с реинкарнацией».
«Исполнительские традиции в нематериальном культурном наследии».
«Традиционные украшения: локальные особенности, технологии изготовления, археология».
Мы благодарим всех участников за проявленную активность и плодотворную работу и ждем новых встреч в 2023 году.
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