Импортозамещение в IT назвали стратегической задачей на международном форуме в Ханты-Мансийске 

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В рамках делового визита в Ханты-Мансийский автономный округ 7 июня глава Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов принял участие в XIII международном IT-форуме в качестве модератора сессии «Региональная цифровизация в новых реалиях: практика регионов».
На сессии выступили директор департамента экономического развития – заместитель Губернатора Югры Роман Генкель, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко, заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, заместитель министра цифрового развития Красноярского края Дмитрий Хорунов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов, первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов.
«За время пандемии в регионах был накоплен богатый опыт по внедрению цифровых решений, упростивших оказание государственных услуг населению и бизнесу. Сейчас, когда страна вынуждена формировать новую экономическую реальность в условиях экстремального санкционного давления, он может стать хорошим подспорьем. Но лишь в том случае, если в IT-сфере удастся преодолеть зависимость от иностранных производителей – это касается и программного обеспечения, и оборудования», — сказал во вступительном слове Иван Федотов.
Участники сессии рассказали о наиболее интересных достижениях регионов в цифровизации критически значимых отраслей – здравоохранения, ЖКХ, образования, госуслуг, а также обсудили проблемы в импортозамещении IT-сферы.
Директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин отметил, что цифровое развитие социальной сферы округа всегда было в приоритете.
«Мы занимались цифровизацией социальной сферы с 2005 года и к 2020 году все получатели социальных выплат у нас были оцифрованы и подключены к Единой системе социального развития, — рассказал он. — Из 1,7 млн населения, более миллиона человек числится в системе социального регистра. А за время пандемии перешли и к беззаявительному характеру соц. выплат. В автоматическом режиме у нас производится порядка 35 тыс. выплат на общую сумму несколько десятков миллионов рублей».
Отдельно спикеры отметили сложность проведения цифровизации в сфере ЖКХ.
«Эта область на сегодня остается самой непрозрачной, хотя мы пытаемся это победить и работаем в направлении создания единой системы учета ЖКУ», — подытожил Павел Ципорин.
Своим опытом поделился Красноярский край: многие услуги, для получения которых прежде требовалось посещение МФЦ, теперь переведены в электронный формат. Сегодня здесь внедряют систему цифрового контроля за службой социальных работников.
«Сервис «Мобильный соцработник» позволяет фиксировать время, геолокацию и объем оказываемых работником услуг в режиме реального времени. Раньше это происходило в бумажном виде, что мешало сбору обратной связи и контролю за качеством услуг», — рассказал заместитель министра цифрового развития Красноярского края Дмитрий Хорунов.
«В Якутии практически нет направлений, которых не коснулась бы цифра. Во многом это связано с холодным климатом, географическим размером и низкой плотностью населения. — Отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семёнов. — Очень много цифровых сервисов предлагается бизнесом. Там, где бизнес способен создать окупаемое решение, мы отдаем это ему».
Собственная разработка якутян – онлайн-мониторинг лесных пожаров. Она вдвое сократила время реагирования МЧС на возникновение новых очагов возгорания
«В Тюмени система мониторинга лесных пожаров представляет собой автономное управление дронами с радиусом облета 10-20 км». – добавил заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Также Логинов поделился опытом оказания цифровых услуг гражданам, не владеющих компьютерной грамотностью и не имеющих смартфонов и ноутбуков. «Таким гражданам в рамках проекта «Социальный планшет» в Тюмени помогают социальные работники».
В Липецке позаимствовали идею цифровизации вывоза бытового мусора у Подмосковья.
«Водителям мусоровозов выдали смартфоны со специальным приложением, в которое они должны загружать фотографии очищенных контейнерных площадок. В противном случае уборка не засчитывается. — Рассказал начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко. — Теперь у нас убирается 80-90% контейнерных площадок. Снизилось количество жалоб на вывоз ТБО. Эта система действует не только в областном центре, но и в районных центрах».
Отдельным блоком на повестке сессии стал вопрос импортозамещения и программ информационной безопасности.
В Пермском крае этот процесс начали в 2021 году – рассказал первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев: «Мы закупили более трех тысяч лицензий операционной системы «РЕД ОС» и столько же лицензий офисного пакета «Мой офис». В этом году мы начали поэтапный переход на российское ПО. Хотя есть определенные трудности: пользователи привыкли к прежнему интерфейсу. До конца года планируем использовать все приобретенные лицензии».
Более того, по словам спикера, в крае на базе отечественной разработки создали единый почтовый домен, емкостью 60 тыс. пользователей и со встроенной системой быстрых мессенджеров и файлового хранилища. Все данные хранятся в защищенном сегменте центра обработки данных Пермского края.
Много еще не хватает: и программ, и «железа». Даже трансляция этого форума проводилась с помощью известного зарубежного видеосервиса. Отечественной гражданской микроэлектроники того уровня, к которому мы привыкли, у нас нет – прямо заявляли участники дискуссии.
Но есть всё необходимое, чтобы они появились: это платежеспособный спрос и свободный рынок, считает директор департамента экономического развития – заместитель Губернатора Югры Роман Генкель:
«Есть понимание государства, что это стратегическое направление. На федеральном уровне приняты решения о поддержке IT-сферы. На реализацию IT-проекта сегодня можно получить до 700 млн рублей. В то же время, у нас не так много компаний, обладающих достаточными компетенциями, уровня «Касперский» или «Яндекс». Поэтому необходимо стимулировать создание таких компаний, которые способны решать стоящие задачи», – подытожил дискуссию замгубернатора.
Пресс-служба Ассоциации инновационных регионов России