Накануне Дня России стартует «Летний абонемент»

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На праздничных выходных, приуроченных Дню России, филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» открывает очередную просветительскую онлайн-программу, уже под названием «Летний абонемент». Акция посвящена Году культурного наследия народов России.
«Культурные выходные» мы запустили впервые в марте этого года, приурочив к Международному женскому дню, затем было расписание к майским праздникам. А теперь – «Летний абонемент». Его первый выпуск стартует 11-13 июня, следующие запустим в июле и августе, – рассказывает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова.
Программа «Летнего абонемента» состоится в онлайн-формате на странице во ВКонтакте vk.com/finnougoriaru: зрителей ждут показы уже получивших популярность видеоработ Финно-угорского центра и премьерные трансляции видеосюжетов. В их числе – новые видеоролики из литературного цикла «Сохраняя слово…», герои которых – писатели и поэты Республики Коми. Съёмки этих видеосюжетов проходят в Литературном музее И.А. Куратова при поддержке Национального музея Республики Коми.
Так, 11 июня зрители увидят премьеру видеоролика «Андрей Попов: «У нас отличная литературная среда» и видеоэкскурсию по выставке «Деревянное зодчество Севера». В День России впервые состоится показ видеоэкскурсии по Всероссийской фотовыставке «Сила традиций: народы Российской Федерации» и видеосюжета «Алёна Ельцова: «Чтобы песня стала душой народа». На 13 июня запланирована трансляция видеоролика «Анжелика Елфимова «Югыд бисӧ эн вай, биав...» и видеоурока «Вкусные истории».
Информационный центр "Финноугория" филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»
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www.finnougoria.ru, www.finnnougoria.tv
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