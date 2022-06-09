Подросткам из Югры предлагают создать своё СМИ

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Обожаешь не просто читать книжки, но и анализировать, делиться мнениями? Хочешь научиться классно писать рецензии и обзоры? Брать интервью у писателей и создавать крутой медиапродукт? Тогда мы ждем тебя в нашей Детской редакции!
Детская редакция - это сообщество активных подростков, которые любят читать, писать, общаться и развиваться. Пока школьники пишут новости, обзоры, релизы на книги в собственный блог на Яндекс.Дзене, а скоро будут работать над новым медиа!
В новом сезоне мы задумали нечто нереально классное и амбициозное!
А именно — новое медиа. Да-да! Это сайт о литературе и культуре глазами подростков и молодых людей. У нас будет главный редактор, рубрики, стратегия, редакционный план и образовательная программа — запланировано свыше 10 образовательных вебинаров и курсов, и партнерства с издательствами и книжными магазинами.
ЗАЧЕМ НАМ НОВОЕ МЕДИА?
Мы в «Живой классике» считаем важным, чтобы именно подростки и молодые люди рассказывали друг другу о чтении, культуре, впечатлениях от событий. Такого взгляда нам — и подросткам, и взрослым — очень не хватает.
Мы уверены, что интерес к чтению и миру у участников «Живой классики» заразителен! Их экспертность может стать примером и важным источником информации о чтении для широкой аудитории сверстников. Ну а помогать ребятам будут профессиональные редакторы и кураторы — получится полноценная стажировка и профориентация.
КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ РЕДАКЦИИ?
Мы зовем в Детскую редакцию того, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готов много читать, обсуждать, писать, редактировать, снимать, работать над контентом.
Это могут быть ребята от 14 до 20 лет. Достаточно заполнить форму и выполнить тестовое задание:
https://docs.google.com/forms/d/1sgNaOl3CZX8AqfnOqVYfB-N_hupcBAFVWuV1QVBeAp0/viewform?edit_requested=true
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Пресс-секретарь конкурса юных чтецов "Живая классика"