Югра и ЮНЕСКО планируют расширять сотрудничество

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В рамках четвертой международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», входящей в программу XIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, состоялась рабочая встреча губернатора округа Натальи Комаровой и председателя межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон.
Дороти Гордон более 30 лет работает в области международного развития и технологий, а также признана ведущим специалистом в области образования, общественных вопросов и разработки политики в Африке.
Югра сотрудничает с ЮНЕСКО уже более 15 лет. В настоящее время совместно с ЮНЕСКО регион реализует семь постоянно действующих международных проектов, в числе которых – экологическая акция «Спасти и сохранить», четыре действующих школы ЮНЕСКО, запланированная к открытию вторая кафедра международной организации на базе Югорского государственного университета.
«Мы поддерживаем приоритетные направления Программы «Информация для всех». Уверена, что в ходе конференции будут приняты значимые решения, которыми мы будем руководствоваться при реализации региональной политики образования, поддержке талантов детей и молодых людей, которые будут направлены на развитие цифровизации на пользу мировому обществу, сближению и понимаю друг друга», - сказала губернатор Югры.
Председатель межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» поблагодарила главу региона за проводимую работу, обратив особое внимание на сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера. «В процессе цифровизации мы выделили шесть приоритетных направлений – доступ к информации, информация для развития, сохранение информации, информационная этика, информационная грамотность и многоязычие в киберпространстве. Последнее – особо важно для коммуникации будущего», - сказала представитель ЮНЕСКО.
Дороти Гордон поддержала инициативу Натальи Комаровой в рамках Международного десятилетия языков коренных народов расширить языковое пространство IT-форума следующего года языками стран Африки, Индии и Югры – хантыйским и мансийским.
Также в ходе встречи представитель ЮНЕСКО предложила аккумулировать знания, практические навыки и совместно реализовать проект по безопасности детей в Интернете. Наталья Комарова, в свою очередь, предложила привлечь к выработке мер самих детей – участников проекта «Junior IT».
В ходе встречи Губернатор Югры рассказала о развитии женской повестки на площадке международного дискуссионного клуба «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» и реализуемой с этого года в УРФО на платформе «Россия – страна возможностей» образовательной программы «Женщина-лидер в Уральском федеральном округе», пригласив Дороти Гордон выступить спикером проекта.
В завершение встречи стороны договорились проанализировать направления совместной деятельности и наметить новые линии сотрудничества.
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры