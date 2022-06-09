Во всероссийском голосовании по объектам благоустройства приняли участие более 102 тысяч югорчан

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Подведены предварительные итоги всероссийского голосования по объектам благоустройства, которое проходило с 15 апреля по 31 мая. Напомним, что всероссийское голосование является механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и проводится по инициативе президента России Владимира Путина.
В Югре в голосовании приняли участие 102 085 человек. Автономным округом на выбор жителей 17 муниципалитетов региона было представлено 54 проекта. Благодаря активному участию югорчан в выборе приоритетных для благоустройства общественных пространств в 2023 году в Ханты-Мансийске появится парк «Лес Победы», в Пыть-Яхе – аллея Сергея Есенина, благоустроенная этнодеревня в Когалыме, сквер в одном из микрорайонов Лангепаса, общественная территория в районе лыжной базы и сквер в Нефтеюганске, Вознесенский парк в городе Советский – всего 25 комфортных и современных общественных территорий, признанных победителями. Благоустройство всех объектов будет завершено в 2023 году.
Представляя результаты второго всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что задача по улучшению качества городской среды и повышению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития до 30%, выполняется. «За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10% - до 44%. Количество таких городов составило 490», - такие данные привел докладчик на совещании в правительстве Российской Федерации.
В этом году участниками голосования стали более полутора тысяч муниципальных образований в 84 регионах страны. В 2022 году выразили свое мнение на один миллион человек больше, чем в прошлом году. Голосование проходило как на онлайн-платформе с использованием госуслуг, так и с помощью волонтёров, которые работали в общественных местах муниципалитетов-участников.
Комментируя итоги всероссийского голосования, председатель правительства России Михаил Мишустин сказал: «Всероссийское голосование позволяет выявить приоритеты жителей регионов, понять, строительство каких объектов нужно финансировать в первую очередь. Поэтому важно развивать этот инструмент и дальше, расширять количество участников».
Отметим, в 2021 году в Югре соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» и мероприятиями государственной программы автономного округа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в 2021 году были благоустроены 61 общественная и 92 дворовые территории. Четыре проекта в Нягани, Когалыме, Урае и Покачах стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры