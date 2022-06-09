Наталья Комарова провела встречу с представителями ФНС России

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук и назначенным руководителем управления ФНС России по Югре Михаилом Бирюком. Во встрече также приняли участие первые заместители губернатора автономного округа Алексей Шипилов и Алексей Охлопков.
Напомним, прежний руководитель управления федеральной налоговой службы по Югре Ольга Литова в феврале 2022 года назначена заместителем губернатора автономного округа. С 1 июня 2022 года приказом министерства финансов Российской Федерации на должность руководителя УФНС России по Югре назначен Михаил Бирюк.
Приветствуя представителей федеральной структуры, глава региона обратила внимание на важность этого государственного института. «Автономный округ является одним из основных налогоплательщиков. Взаимодействие правительства региона и управления федеральной налоговой службы по Югре выстроены, заключено соглашение. Обе стороны справляются с обязательствами», - подчеркнула губернатор Югры.
Светлана Бондарчук представила нового руководителя регионального управления. «Ханты-Мансийское управление - в числе передовых региональных коллективов налоговой службы России, и эту планку необходимо держать, - сказал Михаил Бирюк. - Приложу все силы для этого, постараюсь быть достойной частью команды Югры».
Михаил Бирюк родился в Челябинске, ему 53 года. Окончил Челябинский государственный технический университет и Челябинский государственный университет. В налоговых органах работает с 1993 года. С 2015 года руководил УФНС России по Челябинской области.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры