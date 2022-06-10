Лидеры организации «Женщины бизнеса» обсудили в Югре женскую дипломатию в международном сотрудничестве

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Значение женской дипломатии как одного из факторов достижения гармонии в международных отношениях и развития экономики обсудили члены Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» в ходе бизнес-бранча, состоявшегося сегодня в рамках деловой программы XIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске.
Миссией организации «Женщины бизнеса» является активное способствование развитию всех уровней женского бизнеса в России, повышению материального благосостояния, формированию профессиональной предпринимательской среды. Проект организован по инициативе Торгово-промышленных палат Российской Федерации и Югры. Во встрече приняли участие представители бизнеса, органов власти из Югры и других регионов России, а также из Узбекистана, Армении и Азербайджана.
«Каждая из вас – лидер. Мы решили объединить на площадке международного Евразийского женского форума, который организовала и возглавила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, в единый клуб женщин – региональных лидеров, проявляющих себя в различных сферах. Это еще одна площадка для обмена опытом и реализации значимых проектов. Приглашаю вас стать участницами этого клуба, потому что это еще одна возможность для реализации ваших проектов. Таких, например, как проект «Сад дружбы», который мы реализовали на днях. Приезжайте к нам чаще: мы заинтересованы и открыты для проектов, которые вы создаете и внедряете», – обратилась к участникам встречи губернатор Югры Наталья Комарова.
Как заметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, глава столичного отделения организации «Женщины бизнеса» Татьяна Минеева, специальных шагов для увеличения числа женщин на лидирующих ролях в политике, бизнесе и других сферах не требуется. «Благодаря той самой мягкой силе, энергии созидания рядом оказываются единомышленники, соратники, поддерживающие инициативы. Женщины – мастера деталей, они позаботятся обо всем, что нужно, не упустят ни одну мелочь. И в политике, и в бизнесе женщины в первую очередь думают о людях», – сказала Татьяна Минеева.
Она обратила внимание на то, что во многом благодаря участию ассоциации женщин бизнеса развиваются социальные, благотворительные проекты. Участники встречи также обсудили роль женщин-руководителей в развитии сотрудничества между разными странами в сферах цифровой экономики, туризма, инноваций.
Добавим, что именно Югра сегодня является центром реализации образовательной программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Эту идею в свое время поддержала губернатор Наталья Комарова. Участницы встречи подчеркнули значение усилий единственной в России женщины-губернатора в развитии женского лидерства не только в нашей стране, но и за рубежом. По итогам мероприятия члены организации «Женщины бизнеса» договорились о продолжении сотрудничества и обмене опытом.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры