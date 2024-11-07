Более 5,5 тысяч югорчан осмотрели медики плавполиклиники «Николай Пирогов» за летнюю навигацию
За 5 месяцев летней навигации плавполиклиника «Николай Пирогов» побывала в 48 сельских поселениях нашего региона. Врачи осмотрели более 5,5 тысяч югорчан, из них представителей почти 1,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера.
Об итогах работы теплохода здоровья рассказал главный врач окружного Центра профессиональной патологии, депутат Думы Югры Николай Ташланов в студии РИЦ «Югра».
В этом году, как и в предыдущую навигацию в составе медицинской бригады работали терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, отоларинголог, стоматолог, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, врачи общей практики, медсестры.
«Пациенты прошли более 14 тысяч медицинских осмотров, врачебных консультаций, специализированных обследований. Произведено более 38 тысяч лабораторных, 6,5 тысяч УЗИ и 2 тысяч функциональных исследований», - привел статистику Николай Владимирович.
По его словам, специализированная и высокотехнологическая медицинская помощь рекомендована 144 пациентам. С подозрением на рак направлено на дообследование 261 югорчан. Трое пациентов были экстренно госпитализированы с помощью санавиации в лечебные учреждения.
Среди сельских жителей наиболее распространены заболевания органов пищеварения, эндокринные патологии и болезни сердечно-сосудистой системы.
После завершения навигации команда медиков «Николая Пирогова» отправилась в отпуск. Зимний рейс мобильных передвижных медицинских комплексов по поселкам Югры запланирован в январе следующего года.