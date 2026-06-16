В Югре упростили получение компенсаций за детский сад для семей студентов
Власти Югры внесли изменения в порядок предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Нововведения касаются семей, в которых один или оба родителя обучаются в профессиональных образовательных организациях и вузах автономного округа.
Решение приняли на очередном заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука.
Главное изменение – максимальная цифровизация процесса. Решение позволит семьям студентов значительно экономить время на оформление документов, исключая необходимость личного посещения ведомств.
«Приняли важные решения в сфере социальной поддержки. В частности, вносим изменения в порядок получения компенсации части оплаты за детский сад для родителей, которые обучаются в колледжах и университетах автономного округа. Подать заявление теперь можно электронно, в том числе через мессенджер MAX», – пояснил руководитель региона.