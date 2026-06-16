Важное напоминание для владельцев лодок в Югре: как и когда нужно регистрировать судно
Перед началом активного водного сезона МЧС Югры напоминает жителям региона о правилах регистрации маломерных судов. Несоблюдение требований грозит штрафами, а своевременная постановка на учёт гарантирует спокойный выход на воду.
Обязательной регистрации в ГИМС подлежат суда, соответствующие сразу двум критериям: масса — от 200 килограммов, мощность двигателя — свыше 8 киловатт.
При этом по определению маломерным считается судно длиной не более 20 метров и вместимостью до 12 человек (включая судоводителя).
Зарегистрировать лодку необходимо в течение первого месяца после покупки. Для оформления понадобятся договор купли‑продажи, документ, подтверждающий права на двигатель (если он есть).
По итогам процедуры владельцу выдают судовой билет — это основной документ на плавсредство.
Если вы планируете приобрести лодку, обязательно проверьте её на юридическую чистоту через портал «Госуслуги». В сервисе доступны технические характеристики судна, дата регистрации в реестре, сведения об ограничениях или обременениях (например, арестах или залогах).
Сотрудник департамента ГИМС МЧС России Александр Попов уточнил: снимать лодку с учёта при продаже не требуется. Новый собственник самостоятельно регистрирует судно на себя на основании договора купли‑продажи.
В ХМАО‑Югре растёт число «водных туристов», поэтому инспекторы уделяют особое внимание соблюдению правил. Год назад Центр госинспекции по маломерным судам Югры получил новые патрульные суда — проверки на водоёмах станут чаще, а контроль строже.
Новая техника существенно усилит возможности инспекторов. Спасатели ГИМС Югры получили новую технику для помощи на воде
Парк Государственной инспекции по маломерным судам Ханты-Мансийского автономного округа пополнился четырьмя современными катерами и автомобилем УАЗ «Пикап». Технику направили в подразделения Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Березовского и Октябрьского районов.
Катера оснащены современными видеорегистраторами, навигацией, эхолотами, датчиками глубины и скорости, радиостанциями, громкоговорящими устройствами. Это позволит не только патрулировать реки, но и эффективно вести поиски под водой.