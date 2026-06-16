В Югре локализовали лесные пожары на площади более 1200 гектаров
По данным оперативной сводки Авиалесоохраны Югры, на 9 часов утра 16 июня 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе действуют восемь лесных пожаров.
Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры, леса горят в четырёх муниципальных образованиях — Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах — на общей площади 1262,1 гектара.
Пять лесных пожаров удалось локализовать на площади 1212,7 гектара. На тушении возгораний работают 157 человек. Задействованы самолёты и вертолёты Авиалесоохраны Югры для доставки работников к местам пожаров.
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 6 лесных пожаров.
Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 109 лесных пожара на общей площади 4989,34 гектара, 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 гектара.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:
— 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры
— 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)
— 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб
Чем раньше поступит сообщение о возгорании, тем меньше будет масштаб бедствия.