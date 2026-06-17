50 российских организаций представят свои IT-проекты на выставке «Цифровые технологии для всех» в Ханты-Мансийске
50 российских организаций представят свои передовые разработки и проекты в IT-сфере на выставке «Цифровые технологии для всех», которая традиционно проходит в рамках Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.
Напомним, что выставка будет торжественно открыта 17 июня КВЦ «Югра-Экспо».
«Это событие объединит участников из Ханты-Мансийского автономного округа, Красногорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Саратова, а также представителей особых экономических зон Татарстана – «Алабуга» и «Иннополис». Югру на выставке представят компании из Советского, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, – рассказала генеральный директор конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» Елена Мокрушникова.
Выставка станет настоящим центром притяжения для всего IT-сообщества. Это не просто экспозиция, а живое пространство для общения, где можно будет лично встретиться с основателями стартапов, руководителями технологических компаний и заключить выгодные контракты.
Партнеры представят современные ИТ-технологии, которые помогут решать различные вопросы в самых разных сферах, начиная от безопасности дорожного движения и заканчивая охраной природы.
«На выставке впервые участвуют представители особой экономической зоны «Алабуга», которые продемонстрируют беспилотный комплекс «Альбатрос М5» — это беспилотник, разработанный по схеме «летающее крыло», доказавший свою эффективность в самых разных отраслях, – поделилась новациями на выставке Елена Мокрушникова. – Провайдер продуктов и решений по работе с цифровым контентом Пикварио продемонстрируют первую в России полнофункциональная Digital Asset Management (DAM) система, которая помогает компаниям эффективно работать с любыми видами цифрового контента: фото, видео, документы, графика, аудио, презентации и многое другое.
Еще один новичок выставки – компания «Научные развлечения» продемонстрирует программное обеспечение для естественного-научных экспериментов.
По словам гендиректора КВЦ, на площадке «Югра-Экспо» развернется профориентационный форум «Юниор-ИТ» – стартовая площадка для юных гениев. Посетителей ждут захватывающие гонки дронов и зрелищные соревнования по фиджитал-спорту, где нужно повторять танцевальные движения за экраном, попадая в ритм музыки.
Для участников молодежного форума подготовлена насыщенная интерактивная программа Мастер-классы от ведущих компаний научат защищаться в цифровом мире.
Молодежь сможет попробовать себя в дрон-баскетболе, гонках, симуляторах и даже собрать БПЛА своими руками. А еще участников ждут настоящие бои роботов и соревнования по скоростной сборке и программированию.
Погруженную в тему ребята встретятся с экспертами из ИТ-компаний и побывают на лекции «Первый шаг в ИТ: как выбрать направление и не ошибиться».
Гости смогут создать музыку будущего на электронных устройствах Playtronica, снять собственный мультфильм и разгадать секреты анимации вместе со специалистами из Школы креативных индустрий из Окружного дома народного творчества.
«Думаю, посетителям будет интересно на нашем стенде. С самого утра и до вечера мы будем создавать эксклюзивные изделия из старой электроники. Гости создадут украшения и брелоки из старых микросхем и электронных деталей, которые смогут забрать с собой на память о выставке и форуме», – прокомментировала сотрудник ОДНТ Александра Соколянская.