В Когалыме построят масштабный научно-культурный центр с огромным тропическим садом
Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук работал в Когалыме и Лангепасе. Он проинспектировал ряд строящихся социальных и инфраструктурных объектов.
Так, в Когалыме вместе с почетным гражданином Югры, меценатом, учредителем Фонда «Наше будущее» Вагитом Алекперовым губернатор заложил символический камень на месте будущего научно-культурного центра — уникального проекта, стилизованного под национальное жилище коренных народов Севера.
«Комплекс объединит образовательный кластер, сад с сотнями видов тропических растений и концертный зал на 840 мест. Здесь будут проводиться симфонические и эстрадные концерты, оперные и балетные постановки», — отметил руководитель региона.
Как подчеркнула замглавы региона Елена Майер, этот центр станет новой точкой притяжения для всей семьи, местом, где будет жить творчество.
Руслан Кухарук принял участие в открытии ресторана «4 Сыра» холдинга Pinskiy & Co. Глава региона подчеркнул, что это первое в Югре заведение такого уровня, ставшее совместным проектом рестораторов, нефтяников и фонда «Наше будущее».
«Одна из его отличительных особенностей — собственная сыроварня. Ресторан общей площадью более 1 300 квадратных метров комфортно вмещает до 130 гостей в основном зале, 40 — на террасе, до 60 — в банкетном зале и до 40 — в кофейне. Уверен, он станет прекрасным местом для встреч и еще одним центром притяжения для жителей и гостей города», — сказал губернатор.
Он также проинспектировал строительство жилого комплекса «Философский камень». Масштабный проект площадью более 65 000 «квадратов», в котором помимо 480 квартир разместятся детская поликлиника, магазины и коммерческие помещения, находится в высокой степени готовности и подходит к завершению.
«Рядом также строится котельная, которая будет обеспечивать теплом ЖК «Философский камень» и ЖК «Энергия». Ее готовность составляет 78%», — уточнил руководитель региона.
Особое внимание в поездке Руслан Кухарук уделил масштабному музейному комплексу — проекту, который объединит филиал Государственного Русского музея, планетарий, тематические экспозиции по истории нефти, коллекции самоваров и нумизматики, а также творческие пространства. Губернатор убедился, что сейчас на объекте выполняется устройство монолитных конструкций и каркаса здания, строители прокладывают инженерные сети. Завершение строительства запланировано на 2027 год.
В прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» победу одержало общественное пространство из Когалыма — этнодеревня «Сердце Западной Сибири». Руслан Кухарук посетил эту территорию и увидел, что работы на объекте уже начались: подрядчик приступил к устройству основания спортивной трассы и площадки для игр.
В Лангепасе губернатор осмотрел ряд уже завершенных объектов: обновленный мемориальный комплекс «Сквер Памяти», здание ЗАГСа и Центр культуры «Нефтяник». По итогам объезда Руслан Кухарук обсудил с Вагитом Алекперовым совместные планы по развитию городов Югры.