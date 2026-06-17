В Когалыме построят масштабный научно-культурный центр с огромным тропическим садом

19 июня в этнографическом музее «Торум Маа» открылась новая выставка, посвящённая большому хантыйскому роду Лозямовых. Экспозиция называется «Род Лозямовых с реки Лямин». Она входит в серию выставок под названием «История семьи в истории страны. След прожитой жизни».