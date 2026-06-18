В Ханты-Мансийске обсудили развитие искусственного интеллекта
В Ханты-Мансийске открылась VIII Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия». Мероприятие, проходящее под эгидой ЮНЕСКО, открыло программу XVII Международного IT-форума, который проходит в окружной столице с 17 по 19 июня.
Участников поприветсвовал Губернатор Югры Руслан Кухарук. Он подчеркнул важность использования цифровых технологий для сохранения традиций, культуры и языков народов Севера.
- «Мы имеем уникальный опыт в поддержке языков народов Севера, и готовы делиться этим опытом, принимать лучшие международные проекты. Цифровые инструменты не должны вести к унификации и исчезновению малых языков и культур. Напротив, они могут стать мостом для их сохранения и развития. Нам очень приятно, что корпус мансийского языка, созданный в нашем регионе, стал первым языком коренных народов Севера России, который вошёл в платформу Яндекс-переводчика. Я уверен, что решения, которые будут приняты на полях форума, получат поддержку ЮНЕСКО и других международных организаций» – сказал глава региона.
Одним из ключевых событий первого дня стало пленарное заседание «Глобальные изменения сферы информации и коммуникации в эру искусственного интеллекта». Темами для обсуждений стали возможности и риски развития ИИ (искусственного интеллекта), вопросы регулирования и использования цифрового контента, обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных, влияние информационных технологий на жизнедеятельность человека.
ИИ способен обрабатывать огромные объёмы данных, ускорять научные открытия, персонализировать медицину и упрощать коммуникацию. Однако его использование сопряжено с серьёзными угрозами: непрозрачностью алгоритмов, утечками данных, нарушениями авторских прав и ростом дезинформации. Особую тревогу вызывает то, что люди всё реже проверяют факты и всё больше доверяют ИИ, что ведёт к ослаблению критического мышления.
Эту проблему в своём выступлении отметила Анастасия Паршакова, председатель Российского комитета Программы «Информация для всех», генеральный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.
- С одной стороны, это даёт действительно большие преимущества с точки зрения персонализации медицины, преодоления языковых барьеров, ускорения научных открытий и множества других аспектов. С другой стороны, массовое бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта порождает серьёзные системные риски. Алгоритмы могут навязывать нам ценности и модели поведения, в том числе характерные для одной страны, где эти алгоритмы разрабатываются, не навязывая их остальному миру, стирая такую локальную идентичность и прямо влияя на то, какие смыслы и ценности транслируются, какие смыслы и ценности усваиваются нашими детьми.
На заседании рассматривали не только риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, но и возможности для сохранения языков. В 2025 году в Югре открылся национальный корпус мансийского языка, который стал первым среди языков коренных малочисленных народов России. Работа над составлением параллельных пар предложений для национального корпуса мансийского языка началась в 2023 году. За это время переводчики и эксперты наработали более 300 тысяч пар предложений. Сейчас в регионе ведётся работа по созданию аналогичного корпуса для хантыйского языка.
В обсуждении вопросов искусственого интеллекта приняли участие ведущие эксперты: Дороти Гордон, председатель Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; Анил Салман, председатель Национального комитета Пакистана по политике в области искусственного интеллекта; Андрей Рего, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС»; Антон Москаленков, GR-директор по региональным связям ООО «Яндекс»; Андрей Воробьёв, директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и другие.
Международный IT-Форум в Ханты-Мансийске объединил участников из 53 регионов России и 47 стран.
Организатор форума – Правительство Югры.
Генеральные партнеры: ЛУКОЙЛ, Салым Петролеум Девелопмент, ПРАЙМ ГРУП,
Ростелеком. Инвестиционные партнеры: СК-АйТи, ФОРС.
Генеральный информационный партнер - ТАСС
Региональный информационный партнер - Медиахолдинг «Югра»
Галина Дунаева