В Ханты-Мансийске в четвертый раз пройдет фестиваль «Местные»
20 июня Парк имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске превратится в пространство для сотворчества горожан. Там состоится фестиваль «Местные». В этом году событие пройдет уже в четвертый раз.
Главная идея фестиваля — вовлечение жителей в подготовку праздника. На протяжении нескольких недель до открытия горожане участвуют в предфестивальных мастерских. Все, что увидят гости 20 июня, создано при их непосредственном участии.
В программе — хор горожан, фестивальные клоуны, костюмированное семейное шествие и спектакль-перформанс от местных жителей.
На главной сцене выступят исполнители из Ханты-Мансийска и других городов Югры. Вечером здесь же состоится совместное пение — весь город споет любимые песни вместе с «Хором горожан».
В мастер-классной каждый желающий своими руками создаст сувенир. В оформлении пространства используют пихту, березовые веточки и природные мотивы.
На местной кухне городские кафе и рестораны представят свои блюда. Особенность этого года — угощения по семейным рецептам из бабушкиных и маминых записных книжек. Также гостям покажут сборник местных рецептов, который появился в рамках гастрономической мастерской. Его можно полистать и взять с собой.
В Семейной костюмерной дети и родители воссоздадут образы природы Югры и своими руками сделают фестивальные наряды. Улитки, зайчики и стрекозы днем соберутся на костюмированное шествие, а потом разойдутся по парку.
В березовой роще развернется инсталляция «Вырастешь — поймешь». Здесь гости смогут вспомнить детство, посидеть на лавочках, поиграть и потанцевать в закатном солнце.
В Ремесленном ряду локальные мастера представят свои изделия. Бренд фестиваля «Местные» также покажет свою продукцию, в которой Ханты-Мансийск узнается с первого взгляда.
На Пруду созерцания днем выступят музыканты, а ближе к вечеру гостей ждет спектакль от «Театра горожан» — жители города, ставшие на время фестиваля артистами, покажут завораживающее представление.
Для любителей танцев проведут Тихую вечеринку в березовой роще. В наушниках у каждого своя музыка, а со стороны кажется, что люди просто движутся в тишине.
В центре парка появится Арт-объект горожан. В течение двух недель художники вместе с местными жителями создавали историю о том, как они видят и чувствуют свой город.
По парку будут бродить герои Городской клоунады — участники мастерской в ярких носах и с улыбками. Они будут удивлять гостей и возвращать их в детство.
Все посетители фестиваля получат второй выпуск газеты «Местные», созданный горожанами для горожан. Каждая страница издания наполнена историями и любовью к Ханты-Мансийску.
Фестиваль «Местные» — совместный проект Центра современных горожан «Культштаб» и программы «Родные города» компании «Газпром нефть» при поддержке администрации города и «Газпромнефть-Хантоса». Подробности и расписание активностей доступны в соцсетях проекта.
Напомни, «Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать качество жизни людей и способствовать устойчивому развитию регионов, где работает компания. Программа поддерживает культурные, спортивные, образовательные, экологические и другие общественно значимые проекты. «Газпром нефть» является партнером национальных проектов России и помогает достигать национальные цели развития.