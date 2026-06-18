Пятиметровый ягодный пирог «Обласный деликатес» представят на празднике обласов в Ханты-Мансийске
27–28 июня в окружной столице состоятся международные соревнования по гребле на обласах – национальных лодках коренных народов Севера.
Подробности одного из самых необычных и самобытных событий югорского лета, которое ежегодно привлекает спортсменов, туристов и зрителей из разных стран, раскрыли специалисты департамента промышленности Югры.
«По предварительным данным, участие в стартах примут около 270 человек, в том числе спортсмены из-за рубежа, включая Казахстан, Китай, Иран, Турцию, Марокко, Тунис, Гану, Замбию, Камерун, Мали и Бангладеш. Международный статус соревнования получили в 2014 году, а сама история Кубка насчитывает уже четверть века», говорится в сообщении.
Традиционно гонки пройдут в пойме реки Горной, будут организованы одиночные заезды и массовые заплывы на традиционных лодках.
В богатой программе этнопраздника: ярмарка и мастер-классы; кино под открытым небом; фотозоны; фудкорты; детский городок.
Также второй год подряд в рамках соревнований пройдет Фестиваль борьбы народов Севера.
Напомним, что для гостей будут курсировать бесплатные автобусы до места проведения праздника и обратно.
«Югорские обласы» – это уникальное сочетание спорта, культуры и традиций коренных народов Севера, признанное на всероссийском уровне, приглашают организаторы.