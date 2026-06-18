Спецвыплаты в 2026 году получили почти 14 тысяч медработников Югры
В Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре с начала 2026 года специальную социальную выплату получили уже 13 861 медицинский работник. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по ХМАО — Югре.
Выплата предназначена для сотрудников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также для тех, кто трудится на станциях и в отделениях скорой помощи.
Медработникам не нужно подавать заявления — выплата назначается автоматически. Основанием служат сведения, которые передают в СФР сами медицинские организации. В реестрах указывают данные сотрудника, размер доплаты и параметры расчёта.
После получения данных региональное Отделение СФР перечисляет средства в течение семи рабочих дней. Деньги поступают на банковский счёт или карту «Мир» по реквизитам, предоставленным медучреждениями.
Размер выплаты рассчитывают с учётом отработанного времени и условий трудового договора. Сумма варьируется от 4 500 до 50 000 рублей в месяц — в зависимости от категории работника, типа медорганизации и численности населённого пункта, где он трудится.
В населённых пунктах до 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 000 рублей, средний медперсонал — до 30 000 рублей.
От 50 до 100 тысяч жителей: выплаты врачам — до 29 000 рублей, среднему персоналу — до 13 000 рублей.
Свыше 100 тысяч человек: размер выплаты составляет от 4 500 до 18 500 рублей ежемесячно (в зависимости от категории медработников).
Специальная выплата не облагается подоходным налогом. Кроме того, она не включается в расчёт среднего заработка — а значит, не влияет на сумму пособия по временной нетрудоспособности.
«В реестре, вместе со сведениями о работнике, указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана», — пояснила Ольга Галюк, управляющий Отделением СФР по ХМАО — Югре.
Если у медработников возникают вопросы о выплатах, они могут обратиться в единый контакт‑центр СФР: 8‑800‑100‑00‑01