Руслан Кухарук рассказал о роли цифровизации в развитии традиционных секторов экономики
Губернатор Югры Руслан Кухарук ответил на вопрос, как цифровизация должна изменить привычный уклад, в котором существует современная российская экономика и производство.
Выступая на пленарном заседании XVII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, он напомнил, что основу экономики региона составляет сектор добычи ископаемых ресурсов. Тем не менее, это никак не отменяет необходимости внедрять цифровые технологии во все сферы жизни.
«Будет ли привычный уклад — вахтовый метод работы, моногорода, опора на сырьевую модель — конфликтовать с новым цифровым подходом? Если ничего не делать, точно будет конфликтовать. Мы за последние несколько лет наблюдаем все те процессы, которые происходят в сырьевой экономике, в нефтегазовой отрасли. Сегодня 40% всей российской нефти добывается именно на территории Ханты-Мансийского автономного округа — это практически 5% мировой нефти. Мы понимаем глобальную задачу, которая стоит перед нами в рамках Энергетической стратегии, — сохранить текущий объём добычи, планку в 40%. Это одно из условий обеспечения энергетического, технологического суверенитета и, по сути, безопасности нашей страны», — отметил Руслан Кухарук.
За последние годы можно наблюдать, как трансформируется нефтяная отрасль. Без актуальных цифровых решений, без высокотехнологичных ключей удержать установленную планку будет невозможно, подчеркнул губернатор Югры:
«С каждым годом становится всё больше так называемой «трудной» нефти. Без цифровых решений освоение этих пластов становится бесперспективным с экономической точки зрения. Да, собственно говоря, и с технологической точки зрения мы эту трудную нефть просто не добыли бы и, естественно, не переработали. А сегодня мы видим, как цифровые сервисы помогают решать задачи, которые стоят перед нефтяной отраслью».
Руслан Кухарук напомнил о том, что Югра участвует в федеральном проекте совместно с Министерством энергетики Российской Федерации и компанией «Газпромнефть» по разработке инновационных решений для обеспечения добычи на месторождениях, относящихся к ТРИЗам.
«За это время разработаны технологические решения, которые, во-первых, сделали добычу перспективной с экономической точки зрения, в три половиной раза сократив расходы, связанные с освоением и вводом этих месторождений в эксплуатацию, и повысив нефтеотдачу. А во-вторых, это решение задачи по достижению технологического суверенитета, который необходим в нефтяной индустрии», — сказал глава региона.
До 95% всех цифровых продуктов и разработок в отрасли сегодня имеют российское происхождение, напомнил Руслан Кухарук. Это касается оцифровки пластов, необходимой для разработки скважин, установки буровых, эксплуатационного бурения и так далее.
«Мы с вами живём в непростые времена санкционного давления и ограничений, которые отражаются и на поставках нефтесервисного оборудования и цифровых решений в отрасли. Это является серьёзнейшим вызовом, но за последние годы и наша экономика, и наши компании доказали, что мы можем разрабатывать конкурентоспособные решения. Поэтому я уверен, что на ближайший 10-15-летний горизонт планирования нефтяная отрасль останется базовой для нашего региона. И мы будем прикладывать все усилия, чтобы свой существенный вклад в экономику страны сохранить на том же уровне. Без цифровых решений, которые в том числе будут обсуждаться на площадках нашего форума, нам эту задачу не реализовать», — повторил Руслан Кухарук.
Он добавил, что также необходимо обеспечить поддержку IT-индустрии со стороны региона и Федерации, чтобы компании могли инвестировать в разработку новых конкурентоспособных цифровых сервисов.
«Цифровизация и традиционная экономика, основанная на добыче углеводородного сырья, это вещи взаимосвязанные. Мы сегодня это понимаем, без этого невозможно решение стоящих перед нами задач как на уровне региона, так и в целом на уровне государства», — заключил губернатор Югры.