В Югре организовали общероссийскую минуту молчания в 85‑ю годовщину начала Великой Отечественной
22 июня 2026 года в Югре, как и по всей стране, пройдут памятные мероприятия.
В этот день в 1941 году немецко-фашистские орды вторглись на территорию Советского Союза, и с этого момента началась история Великой Отечественной войны и Великой Победы. Ежегодно в россияне вспоминают тех, кто погиб в этой ожесточенной схватке, о детях, потерявших детство, об угнанных в неволю.
В День скорби и памяти пройдёт общероссийская минута молчания. Присоединиться можно 22 июня в 14:15 по югорскому времени (12:15 по московскому времени). Этот час выбран неслучайно: в июне 1941 года в эфире звучало официальное обращение к гражданам СССР о начале войны с нацистской Германией.
В этом памятный день Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске приглашает на тематическую пешеходную экскурсию «Ханты‑Мансийск – город трудовой доблести: память через труд и самоотверженность». Маршрут построен по памятным местам города, чтобы наглядно рассказать о жизни хантымансийцев в годы Великой Отечественной войны и о вкладе югорчан в общую Победу.
Участники экскурсии подробнее узнают о работе предприятий и организаций в трудное военное время, о подвиге тружеников тыла, обеспечивавших фронт всем необходимым. Ранее мы рассказывали, что в Нягани провели митинг в честь тружеников тыла.
Особое внимание уделят рассказу о судьбах людей, чья жизнь была непосредственно связана с событиями тех лет.
Экскурсия начнется от стелы «Город трудовой доблести», установленной в год 95‑летия Югры. Здесь речь пойдет о работе кирпичного завода и о смысле каждого элемента из архитектурного решения мемориала. Далее экскурсанты отправятся в Парк Победы. Финальной точкой маршрута, где участники почтят память защитников Отечества, будет Вечный огонь.
Чтобы вместе с гидом пройти по памятным местам, нужно предварительно зарегистрироваться на экскурсию на официальном сайте Национального центра «Россия» в Югре.